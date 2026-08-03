Concurso musical
RTVE recibe cerca de 900 canciones para participar en el Benidorm Fest 2027
Se elegirán las 16 mejores propuestas, ampliable hasta 20, como establecen las bases del certamen
EP
El proceso de selección de candidaturas de RTVE para el Benidorm Fest 2027 concluyó el pasado jueves a las 22.00 horas, con cerca de 900 canciones recibidas durante los 115 días que ha durado en plazo, 350 en las últimas 24 horas.
Según ha informado este lunes RTVE, tras cerrar el proceso de recepción de canciones, se elegirán las 16 mejores propuestas, ampliable hasta 20, como establecen las bases del Benidorm Fest 2027, en caso de que las candidaturas tengan un alto nivel de calidad musical.
Además, la Corporación pública ha manifestado que podrá invitar de forma directa a intérpretes y autores de reconocido prestigio del panorama musical actual.
RTVE adelantó la apertura de la convocatoria de canciones para la sexta edición del festival por primera vez en su historia. "El objetivo es continuar mejorando la planificación de todo el proceso de selección y el posterior trabajo con las propuestas elegidas", ha señalado.
Tony Grox & Lucycalys, con 'T amaré', ganaron el Benidorm Fest 2026 y se alzaron con el mítico trofeo de la Sirenita de Oro y el premio de 150.000 euros en la quinta edición del certamen musical tras conseguir un total de 166 puntos, 48 procedentes del público.
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