San Diego Comic - Con Málaga
El elenco de "Los Serrano" se reunirá en la San Diego Comic-Con Málaga 2026
Antonio Resines, Fran Perea y el resto de protagonistas rememorarán momentos de la serie que se convirtió en un icono de la televisión nacional
La San Diego Comic-Con Málaga tiene espacio para todo. Aunque está considerada como uno de los mayores eventos del mundo para los amantes de los cómics, los superhéroes y la cultura pop, su segunda edición también reservará un lugar destacado para la ficción española.
La organización ha confirmado que el reparto de ''Los Serrano'' se reunirá en Málaga durante la convención, que se celebrará del 1 al 4 de octubre de 2026.
El reparto de 'Los Serrano' tendrá un panel propio
La mítica serie española contará con un panel propio en la Comic-Con de Málaga, en el que sus protagonistas recordarán una ficción que marcó a toda una generación y que se convirtió en uno de los grandes iconos de la cultura popular española.
Antonio Resines, Fran Perea, Verónica Sánchez, Natalia Sánchez, Antonio Molero, Víctor Elías y Jorge Jurado participarán en este reencuentro para compartir anécdotas, recordar algunos de los momentos que conquistaron a millones de espectadores y celebrar el legado de una de las producciones más queridas de la televisión nacional.
La fecha del panel aún no se ha confirmado
Por el momento, la organización no ha precisado qué día de la convención se celebrará el panel dedicado a 'Los Serrano'.
El reparto se suma así a la treintena de invitados ya anunciados para la San Diego Comic-Con Málaga 2026. Entre ellos destacan Karl Urban, conocido por interpretar a Billy Butcher, ''El Carnicero'', en ''The Boys''; Elijah Wood y Sean Astin, Frodo y Sam en ''El Señor de los Anillos''; el actor que dio vida a Hodor en ''Juego de Tronos'', y parte del elenco de ''One Piece'', entre otros nombres.
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