Alberto García, nuevo empresario de La Malagueta, afronta su primera Feria de Málaga: «Queremos convertir la plaza en un espacio vivo para toda la ciudad»

Aterrizar en una gran ciudad para ponerse al frente de un gran proyecto, o lo que es lo mismo, aterrizar en Málaga para ponerse al frente de la plaza de toros de La Malagueta. Alberto García, al frente de Tauroemocion, el empresario gestiona dieciséis plazas de toros en España, se mudó prácticamente por completo a la ciudad a mediados de julio, cuando presentó la Feria taurina. «La Malagueta es una plaza catalogada de primera categoría, y la verdad es que nos hace mucha ilusión pero también nos llena de responsabilidad», comenta al hablar de los años que se ponen por delante.

Una plaza con ilusión de crecer

Alberto García vio en La Malagueta algo que no podía dejar escapar. No solo por la historia que recoge en su albero, sino por la oportunidad de construir en ella un proyecto sólido a largo plazo. Explicaba que «Málaga es una ciudad que está creciendo muchísimo», dice antes de centrarse en la próxima semana de Feria y admitir que «todavía puede situarse entre una de las más importantes de España».

Esa misma confianza se centra en un objetivo concreto y ambicioso: «Lo que buscamos es superar los 5.000 abonados durante estos cinco años que tenemos de contrato». Una cita que situaría a La Malagueta entre las plazas con mayor número de abonados, algo que para García es imprescindible, ya que para él, el público que regresa cada temporada es «la verdadera salud de la plaza».

Aunque la campaña de renovación ya sigue abierta, el empresario avanza que «el incremento con respecto al año pasado ya es significativo», un dato que representa que el nuevo proyecto está despertando interés entre la afición taurina.

Una Feria de agosto para recordar

La gran semana del agosto malagueño está a la vuelta de la esquina. La gran carta de presentación para Alberto García. A su juicio, el 150 aniversario de la plaza tiene «el cartel más rematado de los últimos años». Los próximos 15 días de Feria son una declaración de intenciones a la hora de «situar a Málaga entre las primeras ferias de la temporada española y por lo tanto mundial». Afirma además que priorizar al abonado y adaptar los precios de las entradas sueltas les ha permitido «reunir carteles que antes eran muy difíciles de hacer», priorizando una vez más a quienes llenan los tendidos cada año.

Programación para la próxima Feria de Agosto / L.O.

Pese a tener un cartel que reúne a grandes figuras y ganaderías del toreo, el gran día llegará el próximo sábado 22 de agosto. Las previsiones de asistencia indican que «está todo prácticamente agotado» y sostienen el optimismo con el que García habla del futuro de La Malagueta. Conseguir una programación de estas características «no ha sido sencillo», pero uno de los mayores logros está en reunir a las dos máximas figuras del toreo actual, Morante de la Puebla y Roca Rey, precisamente en esa tarde. «Solo Málaga y Sevilla han conseguido que los dos doblen en una misma feria» , comenta el empresario con una sonrisa en la boca.

La programación también incorpora guiños a la historia y a la identidad taurina de la ciudad. Entre ellos destacan los nombres de Mari Paz Vega, una mujer que ha llevado por bandera el nombre de Málaga en numerosas plazas y que García considera «un acto de justicia». A esto también se suma el esperado regreso de la ganadería de Victoríno Martín, ausente en el albero de La Malagueta desde hace más de una década y que volverá el día 21 de agosto.

La Malagueta, abierta a la ciudad

Alberto García insiste en que la gestión de la plaza de toros no puede limitarse tan solo al ámbito taurino. No puede olvidarlo, claro está, pero su intención es abrir el coso a otros ámbitos culturales. «La plaza no debe vivir únicamente quince días», afirma. Porque su intención, más allá de lo taurino, es «organizar eventos, crear sinergias con el deporte, con la cultura y con la sociedad malagueña». La intención principal se convierte entonces en que «La Malagueta deje de ser un lugar que solo cobra vida en agosto. Queremos convertir la plaza en un espacio vivo para toda la ciudad, convertiral en un punto de encuentro permanente para la ciudad y una presencia constante en la vida de los malagueños».

Volviendo a poner sobre la mesa su verdadera pasión, Alberto García afirma que «queremos que se hable de toros durante todo el año». Ese es el horizonte que dibuja para una plaza que aspira a recuperar protagonismo dentro y fuera del albero. Y si tuviera que resumir el camino que quiere emprender al frente de La Malagueta, no duda en hacerlo con tres palabras que, asegura, guiarán toda su gestión: «Pasión, confianza y emoción».