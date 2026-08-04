Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Giro en el crimen de BenahavísAccidente de coche de caballosElisa Pérez de Siles deja la políticaBaja el paro en MálagaDónde coger gafas homologadasOperación salida del Málaga CFOla de calor en MálagaIncendio en la MA-20
instagramlinkedin
Giro en el crimen de Benahavís
El detenido de la víctima fue su pareja en 2019

Óbito

Muere el guitarrista flamenco Pepe Habichuela

Pepe Habichuela.

Pepe Habichuela. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El guitarrista flamenco Pepe Habichuela, una influyente figura y miembro de una destacada dinastía, ha fallecido este martes.

La delegada de las Artes en el Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha lamentado el fallecimiento del artista en su cuenta de la red social X, una noticia adelantada por el diario 'El País'.

Noticias relacionadas

José Antonio Carmona Carmona nació en Granada en 1944, y es padre del también guitarrista José Miguel Carmona, miembro de Ketama.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El vicepresidente de los Comerciantes de Benalmádena, sobre el renacer del Tívoli: “Las cadenas hoteleras más punteras van a estar más interesadas en abrir en el municipio"
  2. Tamese, la última fábrica metalúrgica de Málaga, será finalmente demolida: 'Es inadmisible que a comienzos del XXI sigan ocurriendo estas cosas
  3. El Torcal de Antequera volverá a tener camping
  4. El PSOE de Málaga critica las obras del paseo de Pedregalejo: “No hay derecho a que nos hurten nuestra identidad y que a la vez nos sableen en la cara”
  5. Decoración, complementos y artesanía desde un euro: así es el mercadillo costero de Málaga con 130 puestos llenos de descuentos y rebajas
  6. Más de 41 grados en Coín y Estepona: el calor extremo y el terral mantienen en Málaga el aviso naranja
  7. Málaga da el primer paso para construir 7.339 nuevas viviendas en la Vega de Campanillas, con más de 4.000 VPO
  8. El Unicaja ultima la plantilla con la llegada de un pívot 'bicho' que suba el techo competitivo

Sorteo Bonoloto del martes 4 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del martes 4 de agosto de 2026

Sorteo Euromillones del martes 4 de agosto de 2026

Sorteo Euromillones del martes 4 de agosto de 2026

Días cruciales para la operación salida del Málaga CF

Días cruciales para la operación salida del Málaga CF

Acosol licita 14,5 millones en obras para renovar tuberías, colectores y una depuradora en la Costa del Sol

Acosol licita 14,5 millones en obras para renovar tuberías, colectores y una depuradora en la Costa del Sol

Dos heridas tras volcar un coche de caballos que colisionó con un camión y una moto en Fuengirola

Dos heridas tras volcar un coche de caballos que colisionó con un camión y una moto en Fuengirola

Dos heridas tras volcar un coche de caballos que colisionó con un camión y una moto en Fuengirola

El Costa del Sol arranca una nueva y renovada era con mucha ilusión

El Costa del Sol arranca una nueva y renovada era con mucha ilusión

Torremolinos licita por 123.831 euros el nuevo parqué del pabellón San Francisco de Asís para patinaje, baloncesto y fútbol sala

Torremolinos licita por 123.831 euros el nuevo parqué del pabellón San Francisco de Asís para patinaje, baloncesto y fútbol sala
Tracking Pixel Contents