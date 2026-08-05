La artista malagueña Natalia Cardoso obtiene la beca de artes plásticas y visuales Casa de Velázquez en su tercera edición

La artista malagueña Natalia Cardoso (Málaga, 1992) ha obtenido la beca de artes plásticas y visuales Casa de Velázquez que concede el Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, dotada con 15.000 euros en concepto de beca y 8.000 euros más para la producción de una obra artística. Esta beca está impulsada conjuntamente por la Casa de Velázquez y el Ayuntamiento de Málaga y consiste en una residencia en el centro artístico durante un periodo de 10 meses – en esta edición, desde septiembre de 2026 a julio de 2027- sin posibilidad de prórroga.

La creadora comenzará el próximo mes de septiembre su residencia de diez meses en la institución cultural Casa de Velázquez, en Madrid, para realizar su proyecto artístico. Esta acción va en la línea del programa municipal de Gobierno 2023/2027 que contempla el impulso de programas de residencias para artistas locales o residentes en Málaga y su provincia.

¿En qué consiste la beca?

La tercera edición de esta beca es fruto del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga y la Casa de Velázquez mediante el cual la institución cultural proporciona alojamiento en la residencia al alumno becado y pondrá a su disposición un taller para desarrollar un proyecto artístico, participar en las exposiciones colectivas en las mismas condiciones que los artistas de l’Académie de France à Madrid y tener los mismos derechos, condiciones de trabajo y facilidades que el resto del alumnado. Igualmente, formará parte de la exposición de clausura del programa que tendrá lugar en París.

En la tercera convocatoria se han admitido un total de 11 proyectos que cumplían con los requisitos solicitados. La propia artista explica que esta obra “surge de la investigación plástica de los códigos de la pintura y su cruce con la escultura y la instalación": "El proyecto pretende reunir los intereses sobre la construcción de un espacio propio que se relaciona con la construcción del espacio pictórico. Articular es un verbo cuyo principal significado puede remitir tanto a permitir el movimiento como la compresión”. Para ello, tomará como punto de partida una serie de esculturas-instalaciones que se vinculan con los elementos arquitectónicos de la Casa de Velázquez. Puertas, ventanas o cortinas, entre otros que, según Cardoso, “son elementos que en la historia de la pintura han servido para inducir a la ilusión y a la reflexión sobre el medio pictórico”.

El jurado ha estado presidido por la directora general de Cultura, Susana Martín Fernandez, e integrado por el comisario independiente y ex director del CAAC de Sevilla, Juan Antonio Álvarez Reyes; el director de La Térmica, Antonio Javier López Carmona, la directora y la directora artística de la Casa de Velázquez, Nancy Berthier y Claude Bussac, respectivamente. La ganadora de la primera edición de la beca fue la artista Paloma de la Cruz y en la segunda edición resultó ganador el proyecto artístico del malagueño Federico Miró.

La trayectoria de Natalia Cardoso

Natalia Cardoso es una artista malagueña graduada en Bellas Artes y actualmente es doctoranda en el mismo grado. Ha cursado dos másteres en la UMA en Desarrollos Sociales de la Cultura Artística y Producción Artística Interdisciplinar, y ha realizado el Grado Superior de Fotografía Artística de la Escuela de San Telmo.

En cuanto a los premios y becas que ha obtenido en su trayectoria, el año pasado fue seleccionada para el Premio de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja, además de obtener la Ayuda XXXVI Circuitos de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid; el XXVIII Premio de Pintura de la Fundación Mainel y ser ganadora de las Becas de Producción de la Fundación Nadine, entre otros reconocimientos.

Actualmente, su obra se expone en la exposición individual 'Hacer sitio', en la galería Ponce-Robles de Madrid. Otras muestras sobre su trabajo son 'Orden abierto', con Antonio R. Montesinos en la galería Isabel Hurley, en Málaga (2023); 'Contingencias de lo tangible', en La Coracha (2022); y 'Un huir sin término', en la Sala de la Facultad de Bellas Artes (2022). En cuanto a su participación en exposiciones colectivas, destaca 'Una flor es una flecha es un flexo un flan es una flor', en la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid (2026); 'Tablao. Escenario de formas en el arte contemporáneo andaluz', en el CAAC, en Sevilla (2024); o 'Tomar posición', tomar posesión en el MUPAM (2024), entre otras muestras.

Noticias relacionadas

Por último, su trabajo forma parte de las colecciones del Ayuntamiento de Málaga, la Universidad e Granada, la Universidad Internacional de Andalucía y la Fundación Mainel de Valencia. Por último, ha participado en numerosos congresos y seminarios y cuenta con publicaciones en revistas especialidades y catálogos artísticos.