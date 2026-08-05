El documental malagueño sobre Paco Rabal se estrenará en San Sebastián

Para el productor y director malagueño José Antonio Hergueta, responsable de la compañía MLK, Francisco Rabal es "quizá el actor más internacional del cine español, también un hombre honesto y ligado a su tierra, a la vida sencilla, a la familia y amigos". Sin embargo, su figura epitomiza la idiosincrasia española: "Resume muy bien lo que pasa en España: tenemos personas muy buenas y no les damos valor. Lo tuvimos tanto que no se valoró, parecía parte del decorado. Pasado el tiempo, te das cuenta de su magnitud". Por eso, el productor y la directora sevillana Vanesa Benítez, aprovechando la doble celebración en 2026 del centenario del nacimiento y el cuarto de siglo de fallecimiento del murciano, se pusieron manos a la obra para orquestar una "celebración de un personaje universal y un hombre bueno y sencillo". El resultado, '200 vidas. Paco Rabal', se estrenará en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, clausurando la sección Made In Spain del certamen.

La película, inicialmente titulada 'Paco Rabal, más allá de la pantalla', se apoya en el descubrimiento de un material inédito: las cassettes que dejó grabadas con sus memorias, y las películas de super 8 que rodaba tanto en su vida privada como en los rodajes por el mundo entero. Con la narración del propio Rabal, el título del documental alude a lo extenso de su filmografía y cuenta con más de 20 testimonios internacionales, incluyendo a los directores Gonzalo Suárez o Arturo Ripstein, y las actrices Victoria Abril, Ana Belén y Eulalia Ramón, en un rodaje que se ha extendido por París, Roma y Ciudad de México, además de diversas ciudades españolas.

Se trata de una producción de MLK Producciones (Málaga) y Horizon Media (Murcia) en coproducción con Francia y México, y participación de Radiotelevisión Española y Movistar+ además de las cadenas autonómicas Canal Sur y La 7, apoyo del Ministerio de Cultura (ICAA) y la Región de Murcia (ICA) y patrocinio de Fundación SGAE y el Ayuntamiento de Aguilas, población natal de Francisco Rabal.

De la Cuesta de Gos a Cannes

La carrera de Paco Rabal es única en el cine español: con más de 200 tulos recorre hitos de la cinematografía a mundial que eran impensables para un joven salido de la Cuesta de Gos, un paraje minero en el municipio murciano de Aguilas: "Por ahí tenemos a Javier Bardem trabajando mucho en Estados Unidos, sí, pero Rabal también hizo sus pinitos en Hollywood con William Friedkin, y en Europa fue llamado por los directores más importantes de la época, como Visconti y Chabrol», sentencia otro de los productores del documental, el murciano Carlos Belmonte.

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De galán del cine español de los 1950 pasó a estrella internacional tras protagonizar para Luis Buñuel 'Nazarín' y 'Viridiana', fue habitual en los festivales de Venecia, Berlín o Cannes, donde ganaría años después la Palma de Oro por su papel de Azarías en 'Los Santos inocentes' (1984). Dice Belmonte que el aguileño goza de gran reconocimiento entre «la generación que le vio en televisión con series como 'Juncal' y en otras películas de la época», pero que todavía hay mucha gente que no conoce verdaderamente quién fue el hombre tras Azarías. Para ello, asegura, nace, entre otras cosas, '200 vidas. Paco Rabal'.