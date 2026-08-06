Pepe y Vizio, el 'puchero' que conquistó el panorama musical español sin perder su esencia: «Lo único que no queremos perder nunca es la libertad con la que hacemos música»

El efecto mariposa: la teoría que defiende las grandes e inesperadas consecuencias que pueden llegar a tener algo que, a simple vista, podría parecer insignificante. Lo que para Pepe Sánchez-Vera Serrano y Vicente Pérez Carmona comenzó siendo una simple amistad, en la que se compartían canciones como si de un juego se tratase, terminó por evolucionar en uno de los nombres más reconocibles de la escena musical andaluza y española actual.

Durante años cada uno desarrolló sus propios proyectos, aunque siempre grababan juntos, se ayudaban con las portadas y compartían las primeras maquetas. Entre 2015 y 2016 decidieron reunir aquellas canciones que, «por diversión», habían ido creando. Finalmente tomaron una decisión: «Sacamos una mixtape como Pepe y Vizio y nos gustó la movida» comentaba Vicente, Vizio, mirando hacia arriba intentando recordar todos los detalles de aquel momento en el que empezó todo.

Concierot de Pepe y Vizio en la Paris 15 / L.O.

Un éxito que les ha cambiado la vida, pero no la forma de crear

Crecer dentro del panorama musical no solo significa que aumenten los números. Muchos aspectos del día a día de los dos andaluces son completamente diferentes ahora. Ambos coinciden en que «la parte personal es la que más ha cambiado», aunque Vicente quiso añadir algo a esto último: «ahora nos reconocen, y siempre es un placer que la gente te apoye».

Hay algo que se mantiene intacto ante los cambios que han experimentado a lo largo de estos años. Pepe, no podía evitar sonreír con orgullo al confirmar la intención de que «la parte artística se mantiene exactamente igual, la misma ambición, las mismas ganas y las mismas locuras». Junto a esto, la intención que tiene el dúo por «no perder nunca es la libertad con la que hacer música», tal y como explicaba Vicente, son la marca de identidad con la que firmar cada obra.

El fenómeno de ‘El Patio’

La conversación se ambientó de repente con los acordes de uno de sus grandes éxitos. La pregunta culpable de ello era si había alguna canción que había supuesto un antes y un después. Vicente no tardó ni dos segundos en responder: «El Patio». Un tema que terminó convirtiéndose en uno de los grandes himnos de Pepe y Vizio, aunque ellos mismos reconocen que en un principio no imaginaron lo que finalmente supuso. «No teníamos esa esperanza, la verdad», sumaba Vicente a la respuesta.

Portada de 'El Patio' / Pepe y Vizio

Los granadinos recuerdan con especial cariño la colaboración con Delaossa, no solo por la repercusión, sino por el vínculo personal que nació a partir de aquel encuentro. Ambos coincidían en que el artista malagueño «ya estaba consolidado» mientras ellos todavía daban sus primeros pasos, «pero que la conexión surgió desde la música». Pepe fue capaz de explicarlo de una manera sencilla: «No solo nos cambió la vida, sino que hemos creado una relación muy fuerte con él», y Vicente remató la respuesta al referirse al paleño como «una persona muy pura, muy cercana, muy transparente también».

Canciones que nacen como por arte de magia

Algo que hace tan especial el proyecto de Pepe y Vizio, es todo el proceso creativo que envuelve a cada una de sus producciones. Para estos dos amigos-hermanos no existe una fórmula cerrada a la hora de crear, ni tampoco hay cabida para discusiones. Pepe sonreía como quien hace un cumplido, al hablar de que la compenetración entre ambos era más que evidente, y que «cuando a alguno no le gusta algo, el otro dice: vale, venga, sigamos con otra cosa».

Unas veces todo empieza con Pepe improvisando unos acordes de guitarra; otras, con un piano o una base creada por Vicente. Dejan que las ideas fluyan y son conscientes de que si los dos no están inspirados y no les motiva lo mismo, «una de las dos partes va a ser floja». Las melodías se graban primero en el móvil para no perder la inspiración y las letras nacen de experiencias propias o de historias vividas por personas cercanas. En resumen, y en palabras de Vicente, «siempre sale todo como muy de dentro».

Granada, un patio andaluz y un puchero

Su último trabajo, además de ‘Me iré’ y ‘Pa mi gente’, lleva el nombre de ‘Puchero’ y resume perfectamente su manera de entender la música, tal y como se refería Vicente a ella: «un revoltillo de cosas que hacemos». El nombre nació por casualidad, como la manera perfecta de describir una producción en la que conviven diferentes estilos, influencias y colaboraciones, como si de caldo, garbanzos y carne deshecha se tratara.

Portada de 'Puchero' / Pepe y Vizio

Aparece en la conversación el nombre de su ciudad de origen. El amor incondicional que sienten los cantantes por Granada se ve reflejado en cada detalle de su obra. En la gira pasada recrearon encima del escenario un auténtico patio granadino, y ahora incluso incorporan la barra de un bar como parte de la escenografía. Pepe dejaba claras cuáles eran las intenciones: «No queremos hacer nada que no podamos defender. Si nosotros estamos disfrutando encima del escenario, el público lo siente y también lo hace».

No encontraban las palabras perfectas para explicar qué es lo que tiene la ciudad de la Alhambra para contener y producir tanto arte, pero fue Pepe el que finalmente terminó por responder: «Yo creo que es porque es una tierra que tiene esa magia. Ya pasó con Federico García Lorca, pasó con Enrique Morente, pasó con Los Habichuelas, yo creo que de una forma u otra la tierra inspira y no sabemos cómo».

Málaga, una ciudad hermana

Muchos artistas coinciden en que no son capaces de explicar lo que tiene el público de Málaga, pero de una manera u otra siempre terminan definiéndolo como uno de los favoritos. Pepe y Vizio no iban a ser menos. Vuelven el próximo día 7 de agosto para su actuaciónen la feria de Coín, y Pepe sonreía al justificarse: «No sabemos exactamente por qué, pero Málaga siempre nos ha tratado con muchísimo cariño. Es la ciudad vecina, la ciudad hermana». Por su parte, Vicente se rindió ante la parte de sus raíces que lo ata a la Ciudad del Paraíso: «Soy medio malagueño. Toda la familia de mi madre es de Málaga y siempre he tenido una relación muy especial con esta tierra».

Concierto de Pepe y Vizio en la Paris 15 / L.O.

Seguir el Instinto

La conversación llegaba a su fin, pero también hubo un momento para mirar hacia detrás. El Pepe y el Vicente que comenzaron en la música recibieron miles de consejos, más malos que buenos, pero hubo uno que permaneció: No abandonar nunca aquello en lo que creían. Especialmente, Pepe hablaba de su padre y de cómo «fue el único que le dijo: si no tienes para comer, yo te daré».

Hoy, después de años entre acordes y música, ellos mismos se aconsejarían en palabras de Pepe, «que tengan paciencia, que no se comparen con nadie y que sigan su instinto». Unos segundos más tardes volvían a coincidir, pero esta vez a la hora de pensar en como les gustaría ser recordados. Si algo quieren que permanezca cuando algún día se recuerde a Pepe y Vizio no son los números ni los éxitos. La voz de Pepe volvió a entonar la última respuesta: «Nos gustaría que la gente viera que unas canciones funcionaron y otras no, pero que siempre hemos hecho la música que de verdad sentíamos. Eso sería lo más bonito».