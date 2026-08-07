Feria de Málaga
María Barranco recibe la Bandera de Málaga para la Romería de la Feria: "Recibir un premio de tu tierra es tocar el cielo"
El Castillo de Gibralfaro acoge el acto de nombramiento que reconoce a la popular actriz malagueña como abanderada de una Semana Grande que ya está a la vuelta de la esquina
La Bandera de Málaga ya tiene quien la porte durante la Romería del próximo 15 de agosto. El Castillo de Gibralfaro ha sido el lugar testigo de que la actriz malagueña María Barranco será la encargada de lucir la bandera verde y morada para dar comienzo a la Feria 2026. Un reconocimiento con el que la Asociación Cultural Centro Histórico de Málaga, distingue cada año a una personalidad estrechamente vinculada a Málaga. Rodeada de autoridades, familiares e invitados, Barranco solo era capaz de mostrar su agradecimiento por un regalo como este: "Estoy como niña con zapatos nuevos. Cualquier premio es muy estimulante, pero si viene de tu tierra, es tocar el cielo".
"Pensé que se habían equivocado de número"
María Barranco subió al escenario con la naturalidad de quien llega al salón de casa. «Esto es como una maratón», dijo incluso antes de llegar al micrófono. Entre risas confesó que, cuando recibió la llamada de la Asociación Centro Histórico para comunicarle que sería la abanderada de la Feria de Málaga 2026, creyó que se trataba de un error. «Incluso pensé que se habían equivocado de número», dijo entre carcajadas. El desconcierto terminó por dar paso a la emoción. «Es un honor para mí llevar la abanderada de la Feria de Málaga en la romería», aseguró.
Una infancia entre cine y playa
María interpretó sobre el escenario un discurso disfrazado de declaración de amor a su tierra. Recordó que nació en Málaga y reivindicó el talento que, a su juicio, brota de manera natural en la ciudad. «No sé si es por la luz, por el sol, por la luna o por el agua, pero Málaga es una tierra de arte», afirmó.
También abrió la puerta a sus recuerdos de infancia para explicar hasta qué punto Málaga ha marcado su vida. Contó que, siendo niña, soñaba con las protagonistas de las películas y confesó su fascinación por 'Lo que el viento se llevó'. De Escarlata O'Hara aprendió a refugiarse en la tierra que la vio nacer: «Ella se comía un rábano yo un espeto, que estaba mucho más rico», bromeó, provocando una de las mayores ovaciones del acto.
Su ciudad la ha acompañado también en su carrera cinematográfica desde el principio. Recordó con orgullo que ya la mencionó en una de las películas más emblemáticas de su trayectoria, ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’. «He vuelto muchísimas veces y, por supuesto, he vuelto a la Feria», señaló.
María “abanderada” Barranco
La chica Almodóvar se ha vuelto a bautizar: «Es un honor que me llaméis María “abanderada”. Bueno... María “abanderada” Barranco, porque lo más importante que tengo en la vida es mi familia», dijo, antes de dedicar unas palabras de cariño a los suyos, a quienes definió como «un equipazo».
La actriz cerró su intervención reivindicando el carácter de la Feria de Málaga, «única, abierta y alegre», y confesando que no podía imaginar un año mejor. Entre la reciente alegría deportiva por el mundial, el buen momento del Málaga CF y el honor de convertirse en abanderada, concluyó con un deseo compartido por todos los presentes: «¡Que viva Málaga!».
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