Conciertos
Lola Índigo, Antonio Orozco y Alejandro Astola llegan a Málaga: cuatro noches para apuntar esta semana en Fuengirola
La programación reúne música, flamenco y magia del 13 al 16 de agosto, con entradas desde 14 euros y una de las citas ya agotada
El calendario arrancará el jueves 13 de agosto con Alejandro Astola y continuará con tres noches consecutivas protagonizadas por Lola Índigo, Antonio Orozco y el Mago Orbit. Las propuestas se repartirán entre los escenarios Unicaja y Fundación Unicaja de Marenostrum Fuengirola.
Alejandro Astola abre la semana con las entradas agotadas
El primero en actuar será Alejandro Astola, que llegará el jueves 13 al escenario Fundación Unicaja. La apertura de puertas está prevista para las 20.00 horas y el concierto comenzará a las 22.00 horas.
Las entradas están ya agotadas para una actuación en la que el sevillano mostrará su particular mezcla de flamenco con sonidos procedentes del rock, el funk y el jazz. Astola fue fundador y principal compositor de Fondo Flamenco y posteriormente emprendió su carrera en solitario.
Lola Índigo, el viernes 14 de agosto en Fuengirola
La siguiente gran cita llegará el viernes 14 de agosto con Lola Índigo, que actuará en el escenario Unicaja dentro de su gira de 2026.
El público podrá escuchar algunos de sus temas más conocidos, entre ellos 'La Niña de la Escuela', 'El Tonto' y 'Mujer Bruja', dentro de un espectáculo en el que la música se combina con coreografías y una importante producción escénica.
Las entradas parten de 66 euros, con apertura de puertas prevista para las 20.00 horas y comienzo del concierto a las 22.00 horas.
Antonio Orozco actúa el sábado 15 de agosto
El sábado 15 será el turno de Antonio Orozco, que desembarcará en Fuengirola con un repertorio que combina algunos de sus grandes éxitos con las canciones de su trabajo más reciente.
Temas como 'Devuélveme la vida', 'Estoy hecho de pedacitos de ti' o 'Mi héroe' formarán parte de una noche en la que el cantante barcelonés volverá a encontrarse con su público en la Costa del Sol.
Las entradas están disponibles desde 49,50 euros. Según la programación oficial de Marenostrum Fuengirola, las puertas abrirán a las 19.30 horas y el concierto comenzará a las 21.30 horas.
Magia para cerrar la semana en Marenostrum Fuengirola
El cierre llegará el domingo 16 de agosto con 'Acero 2.0', el espectáculo del Mago Orbit, en el escenario Fundación Unicaja.
El montaje reúne grandes ilusiones, apariciones, desapariciones y números de magia acompañados por un cuidado diseño de luces y sonido, con una propuesta concebida para público familiar.
Las entradas parten de 14 euros. La apertura de puertas está fijada a las 20.00 horas y el espectáculo comenzará a las 21.30 horas.
Fechas de los próximos conciertos de Marenostrum Fuengirola
Así queda la programación entre el 13 y el 16 de agosto:
- Jueves 13: Alejandro Astola, a las 22.00 horas. Entradas agotadas.
- Viernes 14: Lola Índigo, a las 22.00 horas. Entradas desde 66 euros.
- Sábado 15: Antonio Orozco, a las 21.30 horas. Entradas desde 49,50 euros.
- Domingo 16: Mago Orbit con 'Acero 2.0', a las 21.30 horas. Entradas desde 14 euros.
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