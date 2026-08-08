El Virtual, el icono malagueño de la música urbana de culto: «Ya no me regodeo en la oscuridad»

Ni las multinacionales ni los algoritmos han marcado el camino de Guillermo, más conocido como El Virtual. El artista malagueño se ha ganado a pulso ser considerado un artista de culto dentro de la música urbana española, abordando en sus canciones dilemas existenciales, la gestión de las emociones, los problemas económicos y las vías de escape del día a día.

Siempre ha mantenido un imaginario estético y visual muy reconocible. ¿Cuánto hay de Guille en El Virtual y cuánto de El Virtual en Guille?

Es algo que estoy trabajando precisamente en terapia para encontrar un equilibrio. En mi día a día soy una persona muy tranquila, aunque tenga mi ansiedad o sea impulsivo. En cambio, como El Virtual soy explosivo y muy estimulante. Es algo que también forma parte de mí, jamás he impostado nada. Antes El Virtual representaba más la fiesta, las sustancias, la evasión y la despreocupación. Aunque como Guille también tengo esa faceta despreocupada, hoy acepto mucho más lo que me rodea y la vida que tengo. El Virtual era una vía de escape, y ahora estoy sanándolo para que no sea un refugio destructivo, sino algo positivo.

Fue de los primeros en experimentar con sonidos que hoy están en auge, como el hyperpop, los ritmos electrónicos o el uso del autotune como un instrumento más. ¿Se siente poco reconocido en ese aspecto dentro de la escena española?

Nunca lo hice de forma intencionada. Simplemente escuchaba mucha música y me atraían ciertos elementos que intentaba incorporar a mi estilo sin replicarlos ni plagiar nada, dejándome influir por lo que me gustaba. Sí que es verdad que me siento un poco como un Pokémon legendario: no todo el mundo sabe quién soy, pero el que lo sabe, lo sabe. Que muchos artistas me digan que empezaron en esto gracias a mí o que soy una referencia para ellos es algo que me llena muchísimo. Nunca busqué ese reconocimiento, pero lo agradezco de corazón.

Ha demostrado que se puede construir una carrera sólida y respetada al margen de los grandes sellos y de la radiofórmula. ¿Qué dificultades ha tenido por ser un artista independiente y qué es lo mejor que le ha aportado este camino?

Las dificultades han sido económicas, aunque tampoco lo he vivido como un drama insuperable. Quizás la diferencia está en que las inversiones o adelantos potentes a mí me han llegado más tarde, cuando ya estaba consolidado, mientras que a otros les llegan al principio. He tenido momentos intensos de no tener respaldo profesional y de no querer pedir dinero a mi familia para no preocuparles; he pasado semanas comiendo justo con el dinero que yo mismo me generaba. Pero depende de la mentalidad con la que afrontes las cosas.

Me siento como un Pokémon legendario: no todo el mundo sabe quién soy, pero el que lo sabe, lo sabe

Los último lanzamientos como el álbum 'Type eat' y los últimos sencillos tienen un tono más alegre. ¿Hacia dónde se dirige?

He pasado por etapas personales realmente oscuras y llegó un momento en el que decidí dejar de regodearme en esa oscuridad para avanzar hacia la luz a través de mi música. Siento cierta responsabilidad de transmitir buena vibra, porque ya hay demasiada negatividad. Me apetecía hacer algo más simpático y alegre, probar con ritmos como el mambo y dejarme llevar. Estos últimos trabajos han sido un punto y aparte, un puente hacia lo que viene ahora, que serán proyectos muy interesantes, reflexivos y profundos a nivel musical. n