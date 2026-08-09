La banda de Miraflores-Gibraljaire celebra su 50º aniversario en La Malagueta

Los muros que alzan el vistoso recinto de la Plaza de Toros de La Malagueta están de aniversario, ciento cincuenta años que no sólo han sido de grandes centelleos de arte sobre el redondel. Esos destellos de torería de los diferentes maestros del arte de Cuchares que han pasado por su albero, también han sido acompañados de los sones que han acompasado esas faenas que ilustran su historia. Desde que en 1985 la Banda de Miraflores-Gibraljaire asumiera la titularidad oficial de la plaza, el binomio entre el albero y la banda se volvió indisoluble. Gran parte de la historia de la formación musical, qué precisamente también está de celebración van unidos al devenir de la plaza que se inauguraba en 1876 siguiendo el diseño de Joaquín Rucoba y catalogada como Bien de Interés Cultural.

Málaga asiste en la próxima feria taurina, a una alineación cronológica y sentimental que conecta de forma directa dos de sus patrimonios más vivos. Por un lado, la música encarnada por la Banda de Música Miraflores-Gibraljaire conmemorando su cincuenta aniversario fundacional, medio siglo convertida en una de las canteras musicales y humanas más fructíferas de Andalucía. Por el otro, la emblemática Plaza de Toros de La Malagueta alcanzando la histórica cifra de 150 años de existencia desde su inauguración en el ya lejano siglo XIX.

Cuando el próximo 9 de agosto, la formación interprete el célebre pasodoble “Pan y Toros” de Francisco Asenjo bajo la batuta del profesor y director Antonio Rosa, que lo viene haciendo desde 2024, la banda estará completando un hito más del calendario de eventos qué está llevando a cabo durante el presente año.

Cincuenta años desde su fundación

En el curso escolar 1975-1976, en el seno de los colegios públicos Miraflores de los Ángeles y Gibraljaire, germinó un proyecto pedagógico que buscaba acercar la cultura musical a los jóvenes de la capital. Lo que comenzó como una iniciativa educativa de barrio pronto desbordó todas las previsiones, transformándose en una academia de vida para miles de malagueños que encontraron en los instrumentos de viento y percusión una importante vía de desarrollo cultural. A lo largo de sus cinco décadas de trayectoria, la banda ha superado la etiqueta de agrupación juvenil para consolidarse como una institución sinfónica de pleno derecho. Ha sido testigo de la transformación urbana, social y cultural de Málaga, actuando en procesiones de Semana Santa, certámenes internacionales y conciertos benéficos. La formación mantiene intacto ese espíritu fundacional de cantera inagotable, donde conviven músicos veteranos que vieron crecer el proyecto con jóvenes estudiantes que garantizan el relevo generacional de la música procesional y taurina de la región. Cuenta con más de una veintena de trabajos discográficos publicados hasta la fecha.

La Banda Miraflores-Gibraljaire, en sus inicios / L.O

La particular acústica qué envuelve el coso, condicionada por su planta poligonal y la solidez de sus tendidos, exige una formación musical que comprenda los tiempos, los silencios y la vibración emocional de la plaza. No se trata simplemente de tocar entre toro y toro; se trata de dialogar con el espectáculo, de subrayar la faena y de conectar con un público exigente que sabe cuándo la música eleva el arte que ocurre sobre la arena. Esa ecuación de sensaciones ha sabido resolverla a lo largo de todas estas décadas la Banda de Miraflores-Gibraljaire, interpretando un extenso y cuidado repertorio de piezas que han completado los trazos de la faena en el albero.

A ese extenso repertorio se sumará el pasodoble “La Malagueta”, compuesto para la ocasión por el reconocido autor malagueño José Antonio Molero Luque, la composición ha sido creada con la idea de convertirse en la pieza de referencia de la plaza malacitana. La formación también realiza una importante labor en la recuperación del patrimonio musical histórico, rescatando pentagramas que permanecían silenciados por el paso inexorable del tiempo.

Conciertos por su cincuentenario

La conmemoración del cincuentenario de la Banda de Música Miraflores-Gibraljaire afronta su recta final tras recorrer escenarios emblemáticos con un impecable rendimiento musical. Tras el éxito de su concierto de Cuaresma, que llevó la música sacra y las marchas procesionales a la Catedral de Málaga y, al día siguiente, a los Reales Alcázares de Sevilla, la formación ofrecerá en octubre una nueva muestra de música sinfónica española en el Palacio de la Aduana.

El broche de oro a este año histórico llegará el 19 de diciembre de 2026 en el Teatro Cervantes. Allí se celebrará el Concierto Sinfónico de Clausura, cuyo principal atractivo será el estreno de “Miraflores, Música para un Aniversario”. Esta obra conmemorativa, creada por el director Ferrer Ferran, está descrita como una pieza alegre, dinámica y en permanente avance que sintetiza el medio siglo de vida de la institución.

La Banda Miraflores-Gibraljaire celebra su 50º aniversario / L.O

Para ello aún queda y ahora vienen días de pasodobles y buena música en los tendidos malagueños. Antonio Rosa recuerda la vinculación con la plaza desde el primer momento, los numerosos encuentros con las diferentes empresas propietarias y con el personal de la plaza, anécdotas, convivencias y un sinfín de notas que han acrecentado este pentagrama de emociones que está de celebración. Los componentes de la formación llevan semanas respirando en cada ensayo ambiente de absoluta celebración, son conscientes de que forman parte de una página de oro de la crónica cultural malagueña.

Siglo y medio de La Malagueta

Cuando se abran las puertas de La Malagueta para conmemorar su siglo y medio de existencia, y los sones de la Banda de Miraflores-Gibraljaire rompan el silencio del coso, Málaga estará celebrando su capacidad innata para preservar lo auténtico. Cincuenta años de pedagogía musical y ciento cincuenta años de piedra y arena se darán la mano abrazando tauromaquia y música.

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La doble efeméride que ahora coincide, no concluirá con el último aplauso en el Teatro Cervantes ni con el último paseíllo de la temporada, permanecerá grabado en la memoria de una ciudad que, cada vez que escucha las notas de esta banda, recuerda que su cultura se construye con el esfuerzo diario de sus ciudadanos, la agudeza de sus compositores y el pulso firme de quienes, desde el pedestal del director, siguen haciendo que Málaga suene a gloria.