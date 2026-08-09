Quintana impone su buen concepto al oficio en la final del Circuito de Novilladas

La Malagueta se vistió de gala para abrir la Feria de su 150 Aniversario. Siglo y medio contempla a una plaza que, lejos de acusar el paso del tiempo, luce guapa como nunca. Sobre su albero se citaban tres novilleros con un sueño y una final por delante. La del Circuito de Novilladas de Andalucía que promueve la Fundación del Toro de Lidia. Los astados de López Gibaja no quisieron facilitar el camino y, entre sus escasas concesiones, Manuel Quintana terminó imponiendo su buen concepto al oficio y determinación de Julio Norte y a la voluntad inquebrantable de Dennis Martín.

Julio Norte / L.O.

Norte, líder de las fases clasificatorias, quiso defender su condición de favorito desde la misma puerta de chiqueros. Allí se fue a recibir al primero, al que toreó después por ajustadas chicuelinas. La falta de fuerzas del novillo condicionó pronto la faena, pero el salmantino apostó por el triunfo: brindó al público y se plantó de rodillas en los medios. Con oficio trató de tapar la querencia a tablas y logró momentos vibrantes antes de resultar cogido y zarandeado, sin consecuencias. Los aceros enfriaron su labor. En el cuarto volvió a encontrarse con un animal vacío y moribundo. Solo quedaba arrimarse, y lo hizo mostrando una superioridad absoluta. Pese a una espada defectuosa y al descabello, la petición creció hasta concederle una oreja.

Plaza de toros de La Malagueta / L.O.

Quintana dejó desde el principio el aroma de su concepto. Tras una larga cambiada, abrió el compás para dibujar verónicas con gusto. Con la muleta quiso llevarse al novillo detrás de la cintura, dosificando su escaso fuelle y haciendo del temple su principal argumento. Faltó colaborador para redondear la obra, pero una estocada fulminante terminó poniendo en su mano el primer trofeo de la Feria. Más complicada fue la papeleta del quinto, manso desde su salida. Brindó a Fortes y creyó en sí mismo. Le puso la muleta en la cara, echó la pata adelante por el derecho y, a base de determinación, encontró otra oreja que inclinaba la final de su lado.

Dennis Martín / L.O.

Dennis Martín puso la voluntad que le negó el lote. Bullidor con el capote en el tercero, renunció a banderillear y, tras un emotivo brindis al cielo, buscó soluciones ante el incómodo cabeceo de su oponente. Cuando este se paró, acortó distancias, se metió entre los pitones y abundó en desplantes, pero protagonizó un sainete con los aceros. En el sexto todavía creyó posible la remontada. Con la tarde camino de las tres horas y el ambiente ya plomizo, abrió de rodillas con un pase cambiado. Pero los calamocheos del animal, haciéndole perder repetidamente el engaño, impidieron que la faena levantara el vuelo. Otra vez los aceros le jugaron una muy mala pasada.