Las instituciones cívicas denuncian el silencio administrativo en torno a las esculturas del Puerto de Málaga

Nueva denuncia del silencio y la opacidad en torno al controvertido conjunto 'Las columnas del mar', de Ginés Serrán, instalado en la entrada principal del Puerto de Málaga. La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, la Sociedad Económica de Amigos del País, la Academia Malagueña de Ciencias, el Ateneo de Málaga y el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales (IEUS) han denunciado el incumplimiento por parte de las Administraciones Públicas de su obligación legal de responder a las solicitudes de información y pronunciamiento formuladas por dichas instituciones en relación con el proyecto de instalación del conjunto escultórico situado en el acceso al Puerto de Málaga.

Las entidades recuerdan que el 26 de enero de 2026 registraron escritos dirigidos a las distintas Administraciones (Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga, Autoridad Portuaria de Málaga y Puertos del Estado) solicitando "información y un pronunciamiento expreso sobre diversos aspectos patrimoniales, urbanísticos y administrativos del proyecto". No hubo respuesta alguna. En mayo se reiteró la petición pero sólo la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía remitió documentación, "una copia de la respuesta elaborada para una iniciativa parlamentaria promovida por el Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Andalucía, manteniendo incluso el encabezamiento dirigido a dicho grupo político".

Documentación "insuficiente"

Las cinco instituciones malagueñas consideran insuficiente la documentación "al limitar el análisis a la ubicación física del proyecto respecto al Bien de Interés Cultural y a la necesidad de autorización administrativa, sin pronunciarse suficientemente sobre la posible incidencia del conjunto escultórico en la protección del patrimonio histórico, el paisaje urbano y la percepción del Centro Histórico de Málaga".

Las instituciones han recogido estas preocupaciones y se las han trasladado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a través de un escrito y, además, avanzan que si las Administraciones competentes persisten en el incumplimiento de su obligación legal de resolver, "se reservan el ejercicio de cuantas acciones administrativas y jurisdiccionales resulten procedentes en defensa de sus derechos y del cumplimiento de las obligaciones que la legislación impone a las Administraciones Públicas".

Recordemos que el desmontaje del conjunto escultórico de Ginés Serrán está previsto para el próximo 16 de septiembre.