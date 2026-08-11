¿Cuánto cobrarán a sus fans Frodo y Sam por sus selfis y autógrafos en la San Diego Comic-Con Málaga?

Los cuatro hobbits que protagonizarán la megataquillera trilogía de 'El Señor de los Anillos', la adaptación cinematográfica de las novelas de J.R.R. Tolkien, están haciendo su agosto... y su septiembre y octubre. Elijah Wood (que interpretó a Frodo), Sean Astin (Sam), Billy Boyd (Pippin) y Dominic Monaghan (Merry) van de convención en convención, celebrando los 25 años del estreno de 'La comunidad del Anillo', la cinta inaugural de la saga, y encontrándose con sus fans. En octubre, los dos primeros, Wood y Astin, comparecerán en la San Diego Comic-Con Málaga, convirtiéndose desde su anuncio en los nombres estelares de la cita.

Los cuatro actores son grandes amigos desde que se conocieron rodando en Nueva Zelanda a las órdenes de Peter Jackson, tal y como lo manifiestan publicando numerosas fotos de cenas a cuatro y todo tipo de peripecias a lo largo y ancho de este verano de convención en convención. Y cuentan sus fans que son generosos, amables y simpáticos durante los encuentros. Pero, eso sí, no dejan de poner el cazo.

Porque si los seguidores quieren un recuerdo del encuentro, toca apoquinar. Las tarifas de todos las ha publicado 'The Daily Mail', y no son demasiado inasequibles, al menos en el bastante tremendo mundo de los fandoms: Astin, Boyd y Monaghan cobran 110 dólares por fotos y autógrafos, mientras que Wood cobra 120 dólares por autógrafos, 120 dólares por selfis y 125 dólares por fotos.

La tarifa de Wood es algo más alta, no sólo por haber encarnado a Frodo, uno de los grandes protagonistas de la aventura tolkieniana, sino también porque ha sido el actor y productor que más y mejor currículum personal ha ido aquilatando después de aquel éxito, con películas muy singulares y de culto, generalmente asociadas al terror y el fantástico. Y por otra ilusionante razón: Elijah será el uno de los cuatro hobbits originales que ha sido elegido para participar en la precuela que prepara Andy Serkis, 'El Señor de los Anillos: La caza de Gollum', cuyo estreno tentativo está previsto el 17 de diciembre de 2027.