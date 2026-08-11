El Museo Picasso Málaga mantendrá su actividad durante la Feria

El Museo Picasso Málaga abrirá todos los días durante la Feria de Málaga, que se celebra del 15 al 23 de agosto, como alternativa cultural para malagueños y visitantes durante una de las semanas con mayor actividad en la ciudad. El museo mantendrá durante esas jornadas su horario habitual de verano, de 10.00 a 20.00 horas, mientras que la venta de entradas finalizará a las 19.30 horas.

La apertura permitirá visitar durante toda la semana festiva las salas del Palacio de Buenavista y conocer la actual programación expositiva del centro. Entre las propuestas se encuentra 'Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra', una exposición integrada por alrededor de 150 obras que recorre distintas etapas de la trayectoria del artista malagueño y profundiza en su capacidad para desarrollar nuevos lenguajes y estructuras creativas. También continúa abierta al público 'Joana Vasconcelos. Transfiguración', una muestra que ofrece una panorámica de la trayectoria de una de las creadoras europeas más reconocibles del arte contemporáneo.

La exposición reúne 13 esculturas e instalaciones, realizadas desde finales de los años 90 hasta la actualidad, en las que Vasconcelos transforma objetos, símbolos y materiales cotidianos para modificar su significado y generar nuevas experiencias visuales y espaciales.

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Entradas gratuitas y tarifas reducidas

El Museo Picasso Málaga mantiene además distintas modalidades de acceso gratuito o con tarifa reducida para determinados colectivos. La entrada es gratuita, entre otros, para personas con discapacidad acreditada, desempleados inscritos en el SEPE, menores de 16 años, estudiantes de la Universidad de Málaga con carné en vigor, docentes acreditados y miembros del ICOM. Además, todos los visitantes pueden acceder gratuitamente los domingos durante las dos últimas horas de apertura.