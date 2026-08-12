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Eurovisión no permitirá el festival en países en conflicto o "geopolíticamente sensibles"

Aunque no menciona casos concretos, podría estar dirigida a la actual situación en países como Israel o Ucrania

Un cartel del Festival de Eurovisión 2026.

Un cartel del Festival de Eurovisión 2026. / EFE

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EFE

Ginebra

La organización del Festival de Eurovisión anunció este miércoles una serie de reglas sobre el certamen, entre ellas la que prohibirá su celebración en países en conflicto o "situación geopolíticamente sensible".

Según un comunicado, la televisión del país ganador será automáticamente excluida de la posibilidad de acoger el festival en la siguiente edición "si un conflicto armado, una situación geopolítica sensible u otra situación material afecta a la seguridad o estabilidad del país o la región vecina".

Aunque no menciona casos concretos, podría estar dirigida a la actual situación en países como Israel o Ucrania, país este último que, de hecho, ganó la edición de 2022 pocos meses después de que se arrancara la invasión rusa, por lo que finalmente fue Reino Unido quien acogió la edición de 2023. Esta y otras decisiones se han tomado tras una revisión anual por parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), órgano rector del festival, de la última edición celebrada en Viena, la capital austríaca, el pasado mes de mayo.

Aunque Bulgaria fue la ganadora, hasta el último minuto estuvo abierta la posibilidad de que Israel, segunda clasificada finalmente, se llevara la victoria y obtuviera con ello el derecho de celebrar el festival en 2027. Ello habría generado una tensa situación en el seno de muchos participantes, dadas las crecientes críticas a la mera participación israelí en el festival, que ya causó este año el boicot de cinco países (España, Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia).

"Cuando se considere necesario, la UER podrá encargar una evaluación independiente de la seguridad de la región del ganador. Tras esa evaluación, la UER consultará al Grupo de Referencia para determinar si el miembro ganador puede organizar el festival con las debidas garantías de seguridad", explicó la organización. Si se considera que el miembro ganador no puede asumir la organización, la UER identificará una cadena alternativa como anfitriona, que no estará obligada a hacerlo en representación de otro miembro.

Otro cambio de cara al próximo año es que todos los artistas deberán tener al menos 18 años, en lugar de 16, como hasta ahora, el día de su primer ensayo, que suele celebrarse la misma semana de la gran final. También se han aprobado ligeras reformas del audio de las canciones: pistas de acompañamiento y elementos pregrabados podrán utilizarse, pero la voz principal deberá ser el único elemento que interprete la melodía principal y "esos recursos no podrán sustituir ni ayudar de forma excesiva a la interpretación vocal en directo".

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"El Festival de Eurovisión está en constante evolución y nuestra revisión anual del reglamento es una parte importante del proceso para garantizar que el certamen siga siendo justo, transparente y coherente para todos los participantes", comentó al anunciarse las medidas el director del festival, Martin Green.

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