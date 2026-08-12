Maripaz Vega, la malagueña que rompió las barreras de la plaza de toros: «Cuando se te cierra una puerta, se te abren dos»

Puede que haya carreras cuya importancia se mida tan solo con los trofeos y triunfos obtenidos. A la de Maripaz Vega, se suman las puertas cerradas y la constancia para buscar otras por las que entrar. La torera malagueña lleva 29 años en activo y mira ahora hacia una nueva tarde sobre el ruedo de La Malagueta, esa plaza que vio nacer su vocación y que volverá a acogerla el sábado 15 de agosto, en una Feria Taurina marcada además por el 150 aniversario del coso malagueño.

De un juego a una profesión

Su historia y su amor por los toros comenzó en casa. Sus hermanos mayores empezaron a torear casi como un nuevo, y Maripaz decidió apuntarse también a la escuela taurina. Allí, entre capotes y muletas, descubrió una vocación que terminaría convirtiéndose en su vida. «Mi padre nos inculcó siempre el amor que tenía por los toros», comentaba en conversación con este periódico mirando hacia arriba acordándose del responsable de toda su carrera.

Maripaz Vega toreando / Carlos Criado

Los comienzos no fueron sencillos. Pese a que «la frase más común era “¿una mujer?, imposible”», Maripaz encontró en su familia el respaldo necesario para continuar con lo que tanto le gustaba. Volvía a acordarse de su padre y de lo que siempre le decía: «lo que podían hacer mis hermanos lo podía hacer yo». Su respuesta también se trasladó a los hechos. Ella «tenía que demostrar toreando, haciendo las cosas lo mejor posible, cortando orejas y triunfando».

Cuando una puerta se cierra

Nunca contempló abandonar. Cuando las oportunidades dejaron de llegar en Málaga, decidió marcharse con apenas 15 años a Zaragoza, donde vivió durante casi 18 años. Después llegó la alternativa y, cuando el camino volvió a complicarse, cruzó el Atlántico rumbo a América. «Cuando te cierran una puerta se te abren dos», afirmaba. También hubo un coste personal. Pese a haber perdido momentos junto a su familia, Mari Paz tiene claro algo: «no me arrepiento para nada, de nada». Reía al terminar con la respuesta diciendo dándose cuenta de que «cuando a uno le gusta lo que está haciendo, el sacrificio es menos».

Una mujer en un mundo de hombres

Su carrera también destaca, más allá de sus faenas, por romper barreras que parecían inquebrantables. Pese a que «todavía no creen 100% en nosotras», la torera tiene claro que las dificultades existen tanto para ellos como para ellas. Con la perspectiva y la experiencia que inevitablemente aporta el paso del tiempo, cree que si comenzara ahora tendría algunas cosas más fáciles. «Me gustaría tener 22 años con la mentalidad de ahora», reconoció.

Maripaz Vega toreando / Gregorio Torres

En su caso, la preparación fue algo clave: «dedicándole un poquito más de tiempo tú puedes tener una condición física como cualquier hombre», explicaba para después aclarar que «para el toro hay que tener la mente muy despierta». Al final, la diferencia que pueda haber con la carrera de un compañero pero «hay muchos factores», y aprovechaba para reforzar la respuesta con su creencia de que «en la vida hay que tener suerte para todo».

Volver a empezar desde cero

El momento más duro de su carrera llegó en México, cuando un toro le partió el fémur. La lesión le mantuvo entre nueve y diez meses alejada de los ruedos y la obligó a afrontar una larga recuperación. El dolor físico no fue lo difícil, de hecho, la rehabilitación y la constancia le permitieron regresar, pero «cuando te vas del mundo del toro nueve meses la gente se olvida de ti». Tras una larga recuperación, a Maripaz le tocó «Otra vez empezar de cero y decir: "Eh, que todavía no me he muerto, que estoy aquí"».

Este sábado 15 de agosto volverá a vestirse de luces en una tarde que, para ella, «no es una más»: de hecho es la de su retirada. Hacerlo en la plaza que para ella ha sido su casa, y durante la Feria supone una responsabilidad especial.

Una huella para la historia

Después de casi tres décadas de profesión, Maripaz Vega tiene claro que quiere dejar algo más. Quiere que con el tiempo, la afición la recuerde «como torero. También como una mujer importante de la historia que consiguió cosas importantes para la mujer en el mundo del toro, pero aparte como torero». Resume su legado en tres palabras: «Dejar una huella».

Vega no deja pasar la oportunidad de mandar un mensaje tanto a las niñas como a los niños que sueñan con vestirse de luces más allá de su género: «Que tengan la seguridad de que ellos pueden hacer lo que se propongan si se mentalizan». Y, sobre todo, «que disfruten y que crean en ellos mismos».

MAripaz Vega en La Malagueta / Lorenzo Carnero

Maripaz vuelve a La Malagueta el día 15 de agosto con la experiencia de quien ya ha vivido casi todo lo que puede ofrecer una carrera y con la ilusión intacta de aquella niña que jugaba a ser torera junto a sus hermanos. Antes de salir al ruedo, cuando los nervios aprietan y el traje de luces parece pesar un poco más, se repite a sí misma: «Tranquila, que ya estás aquí. Lo aprendido, aprendido está». Y entonces solo queda una cosa: «Disfrutar».