Óbito
Muere el cineasta Bill Jersey, doble nominado al Oscar
EFE
El director de cine Bill Jersey, nominado en dos ocasiones al Oscar y cuya obra se centró abordar cuestiones de temática social, especialmente el racismo en Estados Unidos, ha fallecido a los 99 años por una afección coronaria, según publica The Hollywood Reporter.
El cineasta, que falleció en California el pasado 24 de julio pero ha sido revelado ahora, alumbró a lo largo de su carrera cerca de una treintena de documentales.
Con una carrera de más de medio siglo dedicada al cine, Jersey (Nueva York, 1927), firmó títulos como 'A Time for Burning' (1966), nominada al Óscar y rodada en blanco y negro, en el que documentaba el intento de un pastor luterano blanco en Omaha para establecer relaciones con la comunidad negra local.
La relevancia de esta obra hizo que posteriormente ingresara en el National Film Registry, un archivo de cine que forma parte de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.
Su otra nominación le llegó por 'Super Chief: The Life and Legacy of Earl Warren', sobre el juez y político Earl Warren, encargado de la primera sentencia que declaró inconstitucional la segregación racial en Estados Unidos, en un proyecto narrado por Gregory Peck.
Jersey fue mentor de otros documentalistas y firmó trabajos para la televisión como la serie 'The Rise and Fall of Jim Crow', una serie documental de la PBS sobre la historia de las leyes y el sistema de segregación racial conocido como 'Jim Crow', que consiguió dos premios Peabody, varias nominaciones a los Emmy y un premio IDA, considerado los Óscar de los documentales.
Entre sus créditos figuran 'Faces of the Enemy' (1987), sobre la psicología de la deshumanización del adversario militar; 'Naked to the Bone' (1997), sobre las imágenes de resonancia magnética; 'Eames: The Architect & the Painter' (2011), sobre los diseñadores modernistas Charles y Ray Eames y 'American Reds: The Rise and Fall of the American Communist Party' (2016), entre otros.
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