Diana Navarro, más de 20 años encima de los escenario: «Me siento muy orgullosa de haber acompañado en su soledad a muchísima gente»

Para un artista, no hay mayor privilegio que volver a su ciudad de origen y que se le reciba con los brazos más que abiertos. Diana Navarro nunca ha llegado a marcharse del todo de Málaga. Nacida y criada en el barrio de Huelin, la malagueña lleva más de dos décadas construyendo una carrera en la que la tradición y la vanguardia han sido las dos caras de su moneda. Algo así como «neocopla flamenca sinfo-electrónica», aunque ella prefiere autodefinirse como «folktrónica».

Han pasado veinte años desde ‘No te olvides de mí’, y desde entonces, Diana ha firmado producciones que han llegado a los mejores escenarios alrededor del mundo. Ahora hace una parada, y vuelve a su ciudad para inaugurar el cartel del Auditorio Municipal de la Feria 2026. La noche del próximo sábado destacará por un concierto que, según adelantaba Diana, estará marcado por la familia y por el acompañamiento de su hermana Encarni Navarro.

Cartel del Auditorio para la Feria 2026 / Ayuntamiento de Málaga

Artista y persona de la mano

En veinte años es inevitable que algo haya cambiado y la propia Diana lo reconoce: «Los años te hacen ser diferente y eso siempre es maravilloso». Para ella, evolucionar no es una opción, sino una parte inevitable del camino, según ella «las personas tienen que evolucionar y los artistas también». Con el paso de los años, la malagueña se ha dado cuenta de algo importante: «Ahora me quiero más. Sigo manteniendo la exigencia pero ya desde el amor».

Diana Navarro en 'De la Piquer a la Navarro' / L.O.

Aunque reconozca que «hay que exigirse siempre pero de manera saludable», Diana sabe que «lo que sucede conviene y no hay que anclarse en el pasado» y al plantearse qué es lo que le diría a la joven que daba sus primeros pasos, tendría claro que «la habría llevado a terapia muchísimo antes», y aprovechaba la respuesta para bromear al decir que «le habría buscado un buen gabinete jurídico».

Desde Huelin para el mundo entero

Para entender a Diana Navarro como artista, hay que entender Huelin como tradición y barrio malagueño. Allí se afianzan sus raíces, y también buena parte de su identidad. Si algo caracteriza a las hermanas Navarro es la mención y el recuerdo constante a quienes le dieron la vida. El Morralla y la Tadea son el claro ejemplo por el que Diana se define como «una hija del mar y de la humildad de un pescador y la nobleza de una manchega única».

Diana Navarro en el Teatro Real de Madrid / L.O.

Si tuviera que resumir la ciudad en una canción, escogería 'Málaga, cuánto te quiero’. Aún conserva recuerdos de aquella ciudad que con el paso del tiempo ha cambiado mucho durante las dos últimas décadas, pero que continúa apareciendo cada vez que se sube a un escenario. Diana asegura que «todo» de Málaga estaba en ella a la hora de cantar sobre un escenario, y no perdió la oportunidad de especificar: «sobre todo cuando canto en mi ciudad».

Una hermana mayor como heroína

La música no llegó a la familia Navarro con el objetivo de ser una profesión. En realidad, era más bien una forma de vivir y de pasar las horas. En su casa la música tenía «el papel principal». «Nosotros celebramos la vida cantando todo el rato», afirma Diana a la vez que parece recordar las tardes junto a sus hermanos y especialmente junto a Encarni. Encarnita, como suele llamarla ella debido a la cercanía y el vínculo entre ambas.

En Diana no existen dudas cuando se le pregunta por ella: «Es mi hermana mayor, mi heroína», dice al hablar de quien la llevaba junto a su grupo de música cuando aún era pequeña. De ella dice haber aprendido «la resiliencia y que hay que sonreír pase lo que pase», y la define como una mujer con «un corazón de oro» destacando su capacidad para estar siempre pendiente de los demás, añadiendo a la respuesta que Encarni Navarro «es donante de alegría, como ella muy bien se denomina».

Las hermanas Navarro cantando juntas / L.O.

Las hermanas Navarro volverán a encontrarse sobre un escenario el próximo 15 de agosto. Y no sobre uno cualquiera. Fue la propia Encarni quien le dio la noticia de que inaugurarán juntas el cartel del auditorio de la Feria 2026 y la reacción de ambas fue, como no podía ser de otra manera, entre risas. Lo que sucederá después, asegura Diana, tendrá alguna sorpresa pero asegura que será una actuación «muchos guiños a Málaga».

De caseta en caseta

La relación de Diana con la Feria de Agosto se consolidó mucho antes de que llegaran a su vida los grandes escenarios. Cuando era niña, recorría las casetas cantando y cargando con todo lo necesario para poder actuar: «La bata de cola, el micrófono inalámbrico y el minidisc que era el dispositivo que reproducía mis playbacks para poder cantar encima porque no podía llevar orquesta. El presupuesto no daba para tanto…», confiesa Diana recordando aquella época.

Tantos años después, los escenarios son diferentes, pero la emoción tiene algo de aquella primera vez. Diana afirma, con una sonrisa que por poco no le cabía en la cara, que «es un orgullo ver que la ciudad que te vio nacer te quiere». Y por eso la próxima actuación tendrá también destinatarios muy concretos. «A mi padre, mi madre, los Morralla, mi familia y a toda Málaga», responde cuando se le pregunta a quién dedica la noche del 15 de agosto.

El amor por la música y por seguir cantando

Entre los grandes hitos de su carrera está Sola, una canción que continúa acompañándola veinte años después. Que el público continúe pidiéndola y reconociéndola por ella es, dice, «todo un honor». Diana reconoce sentirse orgullosa de que aquella creación haya servido de compañía a tantas personas: «Me siento muy orgullosa de haber acompañado en su soledad a muchísima gente con mi creación».

Mi hermana Encarni es mi heroína, de ella he aprendido que hay que sonreír pase lo que pase

Sin embargo, aún hay algo que todavía le produce respeto después de dos décadas sobre los escenarios. No es el miedo a cantar ni a enfrentarse al público. Diana reconoce con naturalidad y con la esperanza de que nunca ocurra cuál es el miedo que realmente le acecha: «que el público se olvide de mí». Por eso, de cara al próximo 15 de agosto, lanza un deseo sencillo: «Ojalá nunca pase y el día 15 no quepa ni un alma».

Diana Navarro / L.O.

Diana Navarro después de veinte años, es una artista que ha cambiado, que ha aprendido a quererse, pero que se exige como si fuese el primer día. Sigue mirando hacia delante, pero cuando canta en Málaga vuelve inevitablemente a aquella niña de Huelin que acompañaba a su hermana a cantar. La misma que descubrió que la música podía ser una forma de celebrar la vida. Y que este sábado volverá a hacerlo, esta vez ante toda su ciudad.