Hugo Maciá se gradúa en La Malagueta y gana el Certamen de Escuelas Taurinas

La Malagueta buscaba al triunfador de su certamen y encontró a un joven dispuesto a llamar con fuerza a las puertas del futuro. Hugo Maciá, de la Escuela Taurina de Valencia, convirtió la final del XIX Certamen Internacional de Escuelas Taurinas en su particular declaración de intenciones. Tres orejas y una segunda salida consecutiva por la Puerta Grande Manolo Segura certificaron un triunfo cimentado, sobre todo, en unas irrefrenables ganas de ser torero. El buen encierro de Aquilino Fraile, con el cuarto premiado con la vuelta al ruedo, permitió además mantener el notable nivel de un certamen que encontró un espectacular respaldo en los tendidos.

Maciá se fue a portagayola en el primero y aguantó la salida algo desentendida del novillo. Pronto hizo de las banderillas un elemento diferenciador para poner al público de su parte. Con la muleta estuvo resolutivo ante un animal noble con el que no terminó de conjuntarse. Sonaba Manolete mientras cerraba por manoletinas mirando al tendido antes de cortar la primera oreja.

Maciá, en un momento de la lidia / Eduardo Nieto

El cuarto fue la explosión definitiva. Otra vez esperó de rodillas en chiqueros y volvió a arrollar con las banderillas, clavando arriba y con espectacularidad. De rodillas comenzó también con la muleta, mediante un cambiado por la espalda. Exigió mucho al de Aquilino Fraile y, cuando éste comenzó a acusarlo, supo administrarlo. Terminó entregado, nuevamente de rodillas y con tres circulares invertidos que levantaron al público. La estocada puso en sus manos las dos orejas y al novillo le fue concedida la vuelta al ruedo.

Neyzan Espín

Neyzan Espín, de la Escuela Taurina de Albacete, volvió a mostrar las cualidades que ya había apuntado en la semifinal. También se fue a portagayola y llevó después al novillo hasta los medios por ajustadas chicuelinas. Firme, se lo dejó venir de lejos para sacárselo por la espalda y encontró después profundidad por el pitón derecho y hondura al natural. Una faena creciente y de buen gusto que le permitió cortar una oreja pese a pinchar antes de la estocada.

La voltereta sin consecuencias sufrida por Neyzan Espín / Eduardo Nieto

Salió a por todas en el sexto. De nuevo portagayola y faroles de rodillas antes de una lidia accidentada por las complicaciones del animal. Espín comenzó de hinojos una vibrante tanda diestra, pero por el izquierdo el novillo se colaba. Una fuerte voltereta no hizo sino encorajinarlo. Regresó a la cara dispuesto a apurar sus opciones y fue nuevamente volteado al entrar a matar. Los aceros volvieron a ser el lunar que le privó de mayores triunfos durante todo el certamen.

Abel Rodríguez

Abel Rodríguez, de la Escuela de Castellón, completó el podio. Recibió igualmente a portagayola al tercero y continuó de rodillas con largas cambiadas. Supo esperar a un novillo inicialmente manso y, cuando lo apretó, logró pasajes templados en redondo antes de que el animal terminara rajándose. En el quinto dejó quizá su toreo de mayor personalidad. De rodillas pero siempre templado en el inicio, compuso después una faena de empaque, torería y pinturería, aunque de menor conexión con los tendidos. La espada volvió a negarle el premio.

Abel Rodríguez, ayer en La Malagueta / Eduardo Nieto

Maciá recibió como vencedor el capote de paseo donado por Fortes y regresará el próximo año a La Malagueta como novillero con picadores. Espín obtuvo el segundo premio, una novillada sin picadores en una plaza gestionada por Tauroemoción, mientras Rodríguez recibió como tercero una muleta entregada por la matadora Sandra Moscoso. Tres nombres para cerrar un certamen que, más allá de los trofeos, volvió a cumplir su razón de ser: enseñar hoy a quienes quieren ser los toreros de mañana.

La ficha del festejo

Se lidiaron erales de Aquilino Fraile, nobles en su conjunto. El cuarto fue premiado con la vuelta al ruedo.

Hugo Masiá (E.T. Valencia): pinchazo y estocada honda (oreja) y estocada (dos orejas tras aviso).

Abel Rodríguez (E.T. Castellón): dos pinchazos, dos estocadas y media contraria y dos descabellos (silencio tras dos avisos) y pinchazo y estocada corta (palmas tras aviso).

Noticias relacionadas

Neizan Espín (E.T. Albacete): pinchazo y estocada delantera (oreja tras aviso) y cinco pinchazos, media estocada y descabello (palmas tras dos avisos).