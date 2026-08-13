Estas son las tendencias de trajes de flamenca para la Feria de Málaga 2026

En plena cuenta atrás para el arranque de la Feria de Málaga, la gran fiesta de agosto en la Costa del Sol, surge la misma pregunta de todos los años: ¿Qué tipo de vestimenta es la más adecuada? A pesar de no haber una respuesta correcta o errónea, sí hay ciertas tendencias y colores que destacan en la celebración.

Mari, encargada de la tienda "El Rocío" comenta a este periódico las corrientes de moda destacadas de la Feria de 2026. Afirma que las mujeres están optando principalmente por los vestidos canasteros, aunque el clásico vestido de flamenca siempre es la base de todas las ventas.

Trajes de flamenca en la tienda El Rocío en Málaga / Aroha Moreno

Tejidos y patrones

En cuanto a estampados, Mari diferencia entre la predilección del traje según la edad y la personalidad de las compradoras. Cuenta a este periódico que las chicas jóvenes suelen preferir los colores lisos para poder complementarlo con accesorios, especialmente mantones con variedad de tonos. Mientras tanto, las niñas y las mujeres mayores deciden obtener los típicos vestidos de lunares.

Por otra parte, las chicas jóvenes suelen llevar colores más claros, aunque la tradición de los vestidos rojos, negros o "tono maquillaje" nunca pasa de moda. "Los colores más fuertes ahora mismo son el beige, el rojo, el color azulón y el color maquillaje. Esos son tonos que están viniendo muy, muy fuerte", añade Mari.

Tacones en la tienda El Rocío en Málaga / Aroha Moreno

Accesorios

Los complementos a estos vistosos trajes varían en base a la tonalidad y los patrones del mismo. Normalmente, para vestidos claros, se suele optar por mantones de color oscuro y tacones negros o rojos. De esta manera, el contraste genera una homogeneidad en su totalidad, destacando todas las partes.

Sin embargo, cuando se trata de vestidos de tonalidades oscuras, frecuentemente se complementa con colores similares o tonos claros. Por ejemplo, un traje azul oscuro se suele acompañar de tacones blancos, para iluminar el conjunto.

Da igual si viene con lunares, si es liso, con mantón oscuro, con pendientes largos o con zapatos rojos; los trajes de flamenca forman parte de la tradición andaluza y siempre serán un elemento clave de la Feria.

La fiesta de la capital arrancará el día 14 de agosto con el espectáculo de fuegos artificiales en La Malagueta, y concluirá el 22 de agosto con la actuación de Paloma San Basilio. Además, contará con el pregón de Funes, entrenador del Málaga CF, el sábado 15 de agosto, dando así comienzo a las festividades.