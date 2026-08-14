Morante, Roca Rey y Fortes lideran la Feria Taurina del 150 aniversario de La Malagueta

La Feria Taurina de Málaga 2026 no será una edición más. El 150 aniversario de la Plaza de Toros de La Malagueta marca un ciclo que combina el peso de la historia con la actualidad de la tauromaquia. Grandes figuras, jóvenes valores, ganaderías de referencia y varias citas de especial significado componen una programación concebida para celebrar siglo y medio de historia del coso malagueño.

El ciclo ha comenzado con el Concurso Nacional de Recortadores, la final del Circuito de Novilladas de Andalucía y el XIX Certamen Internacional de Escuelas Taurinas, antes de llegar a la novillada mixta del 14 de agosto. Estos primeros festejos vuelven a poner de manifiesto una de las líneas mantenidas por la Feria de Málaga durante los últimos años: dar espacio a las nuevas generaciones del toreo.

Final del Certamen Internacional de Escuelas Taurinas 2026 / Eduardo Nieto

A partir del 15 de agosto llegará el núcleo central del abono, con una sucesión de corridas que reúne a buena parte de los nombres más destacados del escalafón. Una de las particularidades del ciclo será la presencia en dos tardes de Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey, Emilio de Justo, Fortes y David de Miranda, una fórmula habitual durante décadas en las grandes ferias y que refuerza el protagonismo de los diestros que llegan a Málaga respaldados por sus actuaciones recientes.

El abono reserva también varias citas de especial significado. El 15 de agosto, la afición malagueña vivirá la despedida de Mari Paz Vega de los ruedos. Al día siguiente llegará la tradicional corrida de rejones, con Diego Ventura como uno de los principales reclamos del toreo a caballo. La programación continuará con los festejos dedicados al Málaga CF y a la Juventud, este último con la esperada presentación de Marco Pérez en La Malagueta.

Maripaz Vega, en La Malagueta / Lorenzo Carnero

La recta final concentra algunos de los carteles que mayor expectación han generado. Morante de la Puebla regresará a Málaga después de perderse la pasada feria por lesión, mientras que Victorino Martín volverá al coso malagueño después de una prolongada ausencia. Junto a ellos aparecen nombres como Talavante, Roca Rey, Emilio de Justo o Fortes.

El broche llegará el 22 de agosto con la corrida extraordinaria conmemorativa del 150 aniversario de La Malagueta. Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda lidiarán toros de Garcigrande y Torrealta en una de las tardes señaladas del abono.

La variedad ganadera será otro de los argumentos de la feria. Juan Pedro Domecq, Victoriano del Río, Núñez del Cuvillo, Victorino Martín, Garcigrande, Torrealta, El Parralejo, Fuente Ymbro y Los Espartales figuran entre los hierros anunciados, con distintas procedencias y características dentro de un ciclo que busca ofrecer diferentes registros al aficionado.

Fortes, en la Corrida Picassiana de la Malagueta / Gregorio Marrero

Málaga se mira al espejo: los nombres propios de la tierra

La historia de La Malagueta no puede entenderse únicamente a través de las grandes figuras que han pasado por su ruedo durante siglo y medio. Sus 150 años también están ligados a varias generaciones de toreros malagueños que encontraron en el coso del Paseo de Reding el escenario donde comenzar, triunfar o despedirse de la profesión.

La Feria de Málaga 2026 vuelve a reservar un papel destacado a los profesionales de la tierra y mantiene así un vínculo que forma parte de la identidad taurina de la ciudad.

El primer protagonismo malagueño llegará el 14 de agosto con el debut en La Malagueta del joven rejoneador Francisco Martín, uno de los nuevos nombres del toreo a caballo andaluz. Compartirá cartel con el novillero Francisco Morales, que regresa a una plaza en la que ya destacó en el Certamen Internacional de Escuelas Taurinas y en la que buscará dar un nuevo impulso a su trayectoria.

El novillero Francisco Morales / L.O.

Un día después llegará uno de los momentos de mayor carga emocional de toda la feria. Mari Paz Vega pondrá fin a su carrera en la corrida Sabor a Málaga después de más de tres décadas en activo. La matadora malagueña se despedirá precisamente en la plaza en la que creció como torera y en una temporada especialmente simbólica por el aniversario del coso.

En ese mismo festejo estará José Antonio Lavado, que regresa a La Malagueta dos años después de tomar la alternativa en este ruedo con el objetivo de seguir abriéndose camino en el escalafón.

La representación malagueña continuará el domingo 16 de agosto con Ferrer Martín, que vuelve a anunciarse en la feria tras sus actuaciones de los últimos años, entre ellas la Puerta Grande conseguida en 2022. El rejoneador veleño volverá a actuar en el coso malagueño dentro de uno de los carteles dedicados al toreo a caballo.

Ferrer Martín / L.O.

El gran nombre propio del toreo malagueño actual será, una vez más, Fortes. Su presencia en dos de los carteles de mayor peso del abono refleja el momento de su carrera. El 20 de agosto compartirá paseíllo con Morante de la Puebla y Diego Urdiales, mientras que un día después afrontará uno de los compromisos más exigentes del ciclo frente a los toros de Victorino Martín, junto a Manuel Escribano y Emilio de Justo.

La Feria del 150 aniversario confirma así que La Malagueta no es solo escenario para las grandes figuras, sino también el escaparate en el que cada generación de profesionales malagueños escribe su propia historia. Algunos llegan para comenzar el camino, otros buscan consolidarse y Mari Paz Vega dirá adiós dejando tras de sí una extensa trayectoria profesional.

David de Miranda / L.O.

Cinco nombres para una apuesta: Morante, Roca Rey, De Miranda, Fortes y De Justo

Hubo un tiempo en el que las grandes figuras repetían actuación en las principales ferias españolas. Era una fórmula habitual para reconocer el momento de los diestros más destacados y ofrecer a los aficionados la posibilidad de contemplarlos en registros diferentes.

La Feria Taurina de Málaga del 150 aniversario recupera esa tradición con cinco matadores anunciados en dos tardes: Morante de la Puebla, Andrés Roca Rey, David de Miranda, Fortes y Emilio de Justo.

Morante de la Puebla será uno de los principales reclamos del abono. El sevillano regresa después de perderse la pasada edición por lesión y hará el paseíllo los días 20 y 22 de agosto, dos citas que vuelven a situarlo entre los grandes nombres de la feria.

También repetirá Andrés Roca Rey, uno de los toreros con mayor capacidad de convocatoria del escalafón y con una notable conexión con el público más joven.

Roca Rey / Álex Zea

La doble presencia de David de Miranda supone un reconocimiento al momento que atraviesa su carrera después de su destacada actuación en la Feria de Málaga de 2025, que reforzó su posición dentro del circuito taurino.

El cuarto protagonista es Fortes, principal referencia del toreo malagueño actual. Sus actuaciones en La Malagueta durante las últimas temporadas lo han devuelto a carteles de máxima responsabilidad. Su segundo compromiso llegará, además, frente a Victorino Martín, junto a Manuel Escribano y Emilio de Justo.

Jiménez Fortes, a hombros en la Feria Taurina de Málaga / Álex Zea

Precisamente Emilio de Justo completa la nómina de matadores que harán doblete. El extremeño ha protagonizado destacadas actuaciones en Málaga durante las últimas temporadas y vuelve a ocupar un papel relevante dentro del ciclo.

Cinco nombres y cinco trayectorias confluyen así en una misma apuesta. La Malagueta recupera una fórmula habitual durante décadas en las grandes ferias y concede mayor protagonismo a algunos de los diestros llamados a sostener el peso del abono.

Toros de Victorino Martín / L.O.

Victorino Martín devuelve el protagonismo al toro

La feria de una plaza de primera categoría no se mide únicamente por los nombres de quienes hacen el paseíllo. El toro bravo es también uno de los pilares del espectáculo y la elección de las ganaderías contribuye a definir la personalidad de cada ciclo.

La Malagueta ha reunido para su 150 aniversario un elenco de divisas que combina tradición, actualidad y diferentes procedencias.

El recorrido comenzará el 14 de agosto con la novillada mixta, en la que el rejoneador malagueño Francisco Martín lidiará un novillo de Fermín Bohórquez, una ganadería estrechamente vinculada al rejoneo. Dos días después llegará la tradicional corrida de rejones con toros de Los Espartales, otro hierro habitual en esta especialidad.

Buena parte del resto del abono estará protagonizado por ganaderías de procedencia Domecq. Lagunajanda, Juan Pedro Domecq, Victoriano del Río, El Parralejo, Núñez del Cuvillo, Garcigrande y Torrealta forman parte de una nómina que aporta distintos matices al conjunto de la feria.

Entre ellas aparece El Parralejo, que llegará a Málaga para protagonizar la Corrida de la Juventud, una tarde en la que el comportamiento del encierro compartirá atención con los nombres anunciados en el cartel.

Pero una de las corridas que mayor interés despierta desde el punto de vista ganadero será la de Victorino Martín. El hierro de la A coronada rompe con la línea predominante del abono y aporta la singularidad del encaste Albaserrada, tradicionalmente asociado a un tipo de toro con personalidad propia y que exige al torero capacidad para resolver las dificultades que puedan plantearse durante la lidia.

Su regreso constituye, además, uno de los atractivos de la feria. Victorino Martín vuelve a La Malagueta tras varios años de ausencia, recuperando para el coso malagueño una de las divisas históricas del campo bravo.

La selección ganadera completa así otro de los grandes argumentos del 150 aniversario de La Malagueta. Desde las reses destinadas al rejoneo hasta las ganaderías de procedencia Domecq y la singularidad de Victorino Martín, Málaga propone un recorrido por diferentes formas de entender la crianza del toro bravo.

Detrás de cada encierro hay años de selección, manejo y trabajo en la dehesa antes de que se abra la puerta de toriles. Un recorrido que devuelve al toro el espacio que le corresponde en una Feria Taurina de Málaga concebida para celebrar los 150 años de La Malagueta.