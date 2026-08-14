La Malagueta: 150 años mirando al futuro

Pocas plazas de toros pueden presumir de haber acompañado el crecimiento de una ciudad durante siglo y medio. La Malagueta cumple en 2026 sus 150 años de historia, una efeméride que se ha convertido en uno de los ejes de la temporada taurina malagueña y que vuelve a poner el foco sobre un edificio estrechamente ligado al patrimonio y a la memoria de Málaga.

La plaza abrió sus puertas el 11 de junio de 1876. Obra del arquitecto Joaquín de Rucoba, autor también del proyecto del Mercado de Atarazanas, el coso se estrenó con una corrida de toros de Murube en la que hicieron el paseíllo Rafael Molina ‘Lagartijo’, Antonio Carmona ‘El Gordito’ y Manuel Domínguez ‘Desperdicios’.

Desde entonces, por su ruedo han pasado algunos de los grandes nombres de cada época, desde Guerrita, Machaquito, Gallito y Belmonte hasta Manolete, Luis Miguel Dominguín, Antonio Ordóñez, El Cordobés, Paquirri, Enrique Ponce, José Tomás, Morante de la Puebla o Roca Rey, entre muchos otros.

La Malagueta, sin embargo, ha ido mucho más allá de su programación taurina. El recinto ha acogido corridas goyescas y picassianas, festivales benéficos, conciertos y diferentes actos culturales. La rehabilitación culminada en 2019 reforzó esa vocación de abrir el inmueble a nuevos usos, una línea que continuó con la puesta en marcha del Centro Cultural La Malagueta y, desde 2025, con el Centro de Experiencias Inmersivas de la Tauromaquia (CEIT) y el recorrido turístico por la plaza.

La Feria Taurina de Málaga 2026 adquiere por todo ello un significado especial. El aniversario atraviesa buena parte de la programación y tendrá uno de sus momentos centrales el 22 de agosto, cuando La Malagueta acoja la corrida extraordinaria conmemorativa del 150 aniversario.

Vista de la plaza de toros de La Malagueta. / L.O.

La celebración de los 150 años de La Malagueta, sin embargo, no se limita a la Feria de Agosto. A lo largo del año se han programado exposiciones, publicaciones, conferencias, conciertos y otras actividades divulgativas destinadas a acercar la historia del coso a aficionados y visitantes.

El aniversario también ha servido para mirar hacia las nuevas generaciones. La Malagueta acogió este verano la final del Circuito de Novilladas de Andalucía, dentro de una temporada en la que la promoción de jóvenes valores ha vuelto a tener un espacio propio.

A ello se sumará el festival taurino anunciado en memoria de Ricardo Ortiz, con carácter benéfico y destinado a ayudar a la familia del desaparecido matador de toros malagueño.

El cierre de los actos conmemorativos llegará en octubre con la Gala de la Tauromaquia, que de manera excepcional se celebrará en el Teatro Cervantes de Málaga y pondrá fin a la programación vinculada al 150 aniversario.

Celebrar los 150 años de La Malagueta no supone, por tanto, únicamente volver la mirada hacia 1876. También permite recorrer la transformación de un edificio que ha acompañado a Málaga durante siglo y medio y que afronta su aniversario reivindicando su historia mientras busca nuevos usos, nuevos públicos y nuevas formas de mantener vivo su vínculo con la ciudad.