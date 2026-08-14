Pedro el Granaíno, Ezequiel Benítez, Miguel de Tena, Remedios Reyes y La Lupi, en Festival Flamenco de El Burgo

El Burgo volverá a convertirse el próximo 22 de agosto en punto de encuentro para los aficionados al flamenco con la celebración de la 41 edición de su Festival Flamenco, una de las citas culturales más veteranas del municipio de la Sierra de las Nieves.

El festival comenzará a las 22.30 horas en el Parque de Pasos Largos y contará este año con un cartel encabezado por Pedro 'el Granaíno', Ezequiel Benítez, Miguel de Tena, Remedios Reyes y La Lupi.

Al cante actuarán Pedro 'el Granaíno', Ezequiel Benítez, Miguel de Tena y Remedios Reyes, mientras que las guitarras correrán a cargo de Patrocinio Hijo, Paco León y Julio Romero.

El apartado de baile tendrá como protagonista a La Lupi, que estará acompañada por Fabiola Santiago al cante, Curro de María a la guitarra y David Galiano a la percusión. Las palmas serán de Naim Real, Edu Gómez, Taté Núñez y Ana Reyes. Yolanda Segura será la encargada de presentar la velada.

Cartel del XLI Festival Flamenco de El Burgo / L.O.

Más de cuatro décadas de flamenco en El Burgo

El Festival Flamenco de El Burgo está organizado por el Ayuntamiento y la Peña Flamenca La Serrana, con la colaboración de la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía.

La cita supera ya las cuatro décadas de trayectoria y se ha consolidado como uno de los principales eventos culturales del verano en esta localidad de unos 1.800 habitantes, atrayendo cada año tanto a vecinos como a visitantes de otros puntos de la provincia.

Durante la presentación del festival, la alcaldesa de El Burgo, María Dolores Narváez, destacó el papel de esta cita en la conservación y difusión del flamenco y en la promoción cultural de los pequeños municipios.

Por su parte, el vicepresidente y diputado provincial de Cultura, Manuel López Mestanza, subrayó la importancia de mantener el respaldo al flamenco durante todo el año y señaló el impacto que eventos como el de El Burgo tienen también en la dinamización turística de la Sierra de las Nieves.

Noticias relacionadas

Como antesala a la gran cita del día 22, este sábado 15 de agosto se celebrará en El Burgo el Festival del Emigrante, también organizado con la colaboración de la Peña Flamenca La Serrana y con la participación de aficionados al flamenco.