Lola Índigo, la versatilidad de una artista sin precedentes que puso a rugir a Málaga

Granada tiene razones para creer que ha criado en su tierra a una de las artistas más versátiles y humildes del panorama musical español. Quizá por eso, definirla tras haber presenciado, dicho por ella, «el mejor» de sus conciertos de este verano no es tarea fácil. Anoche, Fuengirola recibió todo cuanto tenía para dar la cantante, aunque sus fans se llevaron a casa la indescriptible sensación de saber que, si hubiera tenido todo el tiempo del mundo, también lo habría dado por su Málaga. Hablar de versatilidad es tener delante a una Miriam Doblas capaz de todo. Los artistas son artistas por lo que pueden crear y despertar en quienes se acercan a contemplar su arte. Y anoche se dio cita un Marenostrum de Fuengirola a rebosar para disfrutar de la cantante. «Este ambiente no lo hay en otro lado», vociferó la artista. Solo Lola Índigo podría abrir un show cantando un poema de Federico García Lorca y pasar, sin descanso, a sus inicios musicales con Ya no quiero na, el que fuera su primer single tras la salida de Operación Triunfo. Y desde ahí, el viaje no hizo más que comenzar.

Lola Índigo. / L.O.

Que viva Málaga, que viva Andalucía

Fuego, luces y un telón que se bajó para transformar por completo el escenario dieron paso a un campo andaluz. La escenografía desapareció para dejar espacio a las raíces, a la tierra y a una Lola Índigo que cantó canciones de GRX. «Que viva Málaga, que viva Andalucía», gritó la artista. La escenografía de la artista se completa con efectos visuales de primer nivel, un vestuario cuidado y un cuerpo de baile que no ejerce de atrezzo o de segundo plano, sino de protagonista. La danza es el sello de identidad de todos los shows de Lola Índigo porque bien sabe ella lo que cuesta llegar a subirse a un escenario. Y anoche volvió a demostrarlo con una ovación que no fue solo para la cantante, sino también para quienes la acompañaron durante todo el espectáculo.

La bruja, la niña y el dragón

Romance de 1 noche de verano es el nombre que ha escogido la granaína para dar sentido a su gira, pero en la práctica, el espectáculo recoge todas sus etapas artísticas: la bruja, la niña y el dragón. Lo cierto es que no faltó amor sobre el escenario ni tampoco fuera de él porque la cantante se refirió en público por primera vez al fuengiroleño conocido en el mundo de los videojuegos como IlloJuan como «su novio» y a los padres de Juan Alberto, que así se llama en realidad, como «sus suegros», que no quisieron perderse el show de la que ya es su nuera.

Un sello blanquiverde

Los conciertos de Lola Índigo tienen un sello blanquiverde. Sus raíces granadinas y andaluzas la hacen brillar al compás de las canciones de su disco GRX, para las que trajo invitados especiales. Entre ellos, la cantante malagueña Salma, que también se dio a conocer tras la edición de OT 2023. «Salma, tus iniciales», le dijo Lola antes de compartir escenario con ella. También dos de sus bailarines son malagueños: Fran Hierrezuelo y Alba Keita, de ESAEM. La malagueña estuvo presente durante toda la noche, también en las palabras de la artista, que no dejó pasar la oportunidad de mencionar la Feria de Málaga. Porque si algo tuvo el concierto de anoche fue Andalucía. Y también mucho de Málaga.

Lola Índigo. / L.O.

Porque a mí me da la gana

La cantante volvió a sus orígenes con Ya no quiero na, pero también se permitió hacer lo que quisiera. Incluso un «porque a mí me da la gana» que desembocó en Corazón partío, de Alejandro Sanz. Después, guitarra en mano, recuperó 4 besos, una canción que interpretó en tiempos de pandemia, cuando los escenarios parecían algo lejano. El repertorio continuó saltando de una etapa a otra. Trendy, junto a RVFV, dio paso a Sarandonga y Cómo ronea. «Chicos, un 10. Os quiero en mi equipo a todos», celebró la artista ante un público completamente entregado.

Niña de la escuela convierte el recinto en una coreografía colectiva

Y entonces llegó otro de esos momentos en los que Lola Índigo demuestra que sus canciones no solo se escuchan: también se bailan. Niña de la escuela convirtió el recinto en una coreografía colectiva. El pantalón, el taconeo y los movimientos perfectamente sincronizados volvieron a colocar a la danza en el centro del espectáculo. La fiesta continuó con el remix de discoteca y Yo tengo un novio, mientras las voces del público crecían.

Y Fuengirola tuvo premio. «Hay siete canciones que no estaban en la gira, pero Fuengirola lo merece», anunció la cantante. Entre ellas, Corazones rotos y Sin autotune, dos incorporaciones que hicieron todavía más especial una noche diseñada para ser única.

Pero si hubo una canción que dejó claro hasta qué punto el fenómeno Lola Índigo trasciende generaciones fue Pa ti toa. Las niñas más pequeñas del público habían llegado con su propia coreografía aprendida. Bailaron, cantaron y reprodujeron cada movimiento como si llevaran años acompañando a la artista sobre el escenario.

La cantante, con el grupo de baile. / L.O.

Y todavía quedaba una artista que parecía no querer marcharse

Y todavía quedaba El tonto. Y todavía quedaba Mojaita. Y todavía quedaba una artista que parecía no querer marcharse. Porque Lola Índigo no solo llenó anoche el Marenostrum de Fuengirola. Lo convirtió en una extensión de Andalucía: Granada, Málaga, sus raíces, sus canciones, su forma de bailar y hasta su manera de entender un escenario. Un concierto en el que la cantante pudo ser bruja, niña y dragón; pudo cantar a Lorca, a Alejandro Sanz o a sí misma; pudo sacar una guitarra, ponerse al frente de un ejército de bailarines y hacer que miles de personas cantaran al mismo tiempo.

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El concierto número uno de este verano

«Estáis compitiendo por ser el concierto número uno de este verano», dijo Lola Índigo al público de Fuengirola. Al final de la noche, ella misma terminó de despejar cualquier duda: premio al mejor concierto de este verano. Y quizá la mejor prueba no estaba sobre el escenario, sino delante de él. En un Marenostrum lleno, en las niñas que se sabían las coreografías, en los malagueños que la sintieron como una artista de casa y en una Lola Índigo que, una vez más, dejó claro que cuando se trata de música, baile y Andalucía, puede hacer prácticamente lo que quiera.