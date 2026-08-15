La plaza de toros de La Malagueta ha homenajeado este sábado al torero Ricardo Ortiz, que perdió la vida el pasado 3 de abril mientras ejercía su labor como jefe de corrales en el coso malagueño.

En un acto privado para familiares y amigos, se ha descubierto un azulejo de cerámica con la imagen del diestro que ha sido donado por los equipos gubernativos y que le recordará para siempre, según ha informado la Diputación de Málaga en un comunicado. En la placa se puede leer: "En recuerdo de Ricardo Ortiz, que hizo de La Malagueta su vida entera, falleciendo en esta plaza el 3 de abril de 2026".

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha trasladado a los asistentes el cariño de la institución provincial en este año tan importante como es el 150 aniversario de La Malagueta.

La Malagueta homenajea al torero Ricardo Ortiz, fallecido en los corrales el pasado abril, con este azulejo. / Álex Zea

Biografía

Ortiz (Mlaga, 1974-2026), ya retirado, falleció en abril al ser embestido por un toro en los corrales de la plaza donde trabajaba. Comenzó su andadura taurina en la Escuela Taurina de Málaga y tomó la alternativa el 28 de noviembre de 1994 en la plaza de Iñaquito en Quito con Joselito como padrino y Juan de la Cruz como padrino y toros de Campo Bravo. El 6 de agosto confirmó la alternativa en Las Ventas con Fernández Meca como padrino, Leonardo Benítez como testigo y toros de Criado Holgado.

En el año 1992 fue ganador del Zapato de Oro de la Feria de Arnedo (La Rioja) y el día 1 de octubre de 1995 debutó en Francia en la plaza de toros de Beaucaire, alternando con Antonio Manuel Punta y Frederic Leal con toros de la ganadería de Gallón.

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Durante su carrera, sufrió cogidas graves en Málaga y Barcelona, así como importantes triunfos saliendo a hombros de La Malagueta. Fue hijo del matador de toros y después banderillero Manolo Ortiz, además de nieto, sobrino y primo de toreros.