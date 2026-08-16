Cine
Finaliza el rodaje de la película sobre la malagueña Nita Carmona, la primera futbolista de España
El director y guionista Paco Torres y su equipo han filmado una historia de época en tan sólo 20 días
Tocaba contar la historia de aquella malagueña llamada Ana, Nita Carmona, empeñada, en los años 20 del siglo pasado, en no ser menos que ningún hombre y hacer realidad su pasión por el fútbol; se vio obligada a recogerse el pelo ocultándolo con una gorra o boina entonces permisible durante el juego y vendarse el pecho para, haciéndose pasar por varón, poder militar en el Sporting Club de Málaga y en el Vélez Club de Fútbol. Ahora, su vida pasa a la gran pantalla gracias al empeño de Paco Torres, que acaba de terminar el rodaje de 'Veleta', la película. La historia de Nita.
"Lo hemos conseguido: una película de época rodada en solo 20 días. Un reto enorme que ha sido posible gracias a una preproducción extraordinaria y a un equipo técnico y artístico excepcional", comenta Torres, quien asegura llevar "tres años de trabajo inmenso".
'Veleta' (el título de la película se debe al apodo con que sus compañeros se referían a Nita) "habla de libertad, identidad y de perseguir un sueño cuando el mundo todavía no está preparado para aceptarlo", asegura su autor. "Pero también es nuestra mirada a una Andalucía luminosa y popular, la de los años 20. Siempre la imaginé como una especie de 'Cinema Paradiso' español: un retrato emocional de aquella Málaga donde convivían la pobreza y la alegría, la Iglesia y la calle, las tradiciones, el puerto, el fútbol y los sueños", abunda.
Torres está convencido de que ha hecho "la película que quería hacer" y cree que "va a sorprender mucho". Blend Studios, M Content, Lahaye Media y Nephilim Producciones respaldan el relato, cuyo guión es obra del propio director y Amaya Muruzábal.
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