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Hayden Panettiere, una animadora con superpoderes y una turbulenta vida personal

La estrella de series como 'Héroes' y 'Nashville', fallecida a los 36 años, intervino también en varias entregas de la franquicia 'Scream', puso voz en la producción Pixar 'Bichos' e interpretó a la hija de Ally McBeal en la teleserie homónima

Muere Hayden Panettiere, actriz de "Héroes" y "Nashville", a los 36 años

Muere Hayden Panettiere, actriz de "Héroes" y "Nashville", a los 36 años

Sara Fernández

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Quim Casas

Descubrimos a Hayden Panettiere, actriz fallecida el pasado domingo a los 36 años, en 'Héroes' (2006-2010), una serie de televisión muy interesante, y algo maldita, que proponía una revisión de los superhéroes o gente anónima con poderes sobrenaturales. No era una recién llegada cuando dio vida en 'Héroes' a Claire Bennet, la tradicional animadora de instituto estadounidense que descubre una extraña capacidad para autorregenerarse. En otras palabras, puede caerse desde un noveno piso, sufrir un aparatoso accidente de coche, quemarse o mutilarse, pero a los pocos minutos su cuerpo vuelve a estar en perfectas condiciones con una regeneración espontánea de tejidos.

De la galería de personajes de la serie –un joven que controla la densidad de las moléculas, un político con capacidad para volar, un expolicía que escucha los pensamientos ajenos, un artista visionario que pinta imágenes del futuro, un atribulado oficinista japonés amante del manga y que puede teletransportarse– Claire es, quizá, la única verdaderamente indestructible. Su talón de Aquiles está en el cerebro: solo una lesión allí podría matarla.

Víctima del asesino

Antes de dar vida a Claire, la adolescente Panettiere había aparecido en otras teleseries como 'Ally McBeal', en la que fue la hija biológica de la protagonista en la quinta temporada (de 2002), y en filmes como la producción de Pixar 'Bichos', poniendo voz al personaje de Dot (la hija pequeña de la reina de las hormigas), y 'Mensaje en una botella', en fugaz aparición. No tuvo después una trayectoria brillante, anclada en el mismo tipo de personaje de animadora –sin superpoderes– o patinadora en convencionales comedias, hasta que debutó en el ecosistema 'Scream' interpretando a una de las víctimas del asesino en 'Scream 4' (2011). El desenlace del personaje fue ambiguo y reapareció en 'Scream 6', 12 años más tarde.

SHM43. LOS ÁNGELES (CA, EEUU), 14/04/2011.- Fotograma cedido hoy, jueves 14 de abril de 2011, en el que aparecen, de izquierda a derecha, los actores Erik Knudsen, Rory Culkin, Marielle Jaffe y Hayden Panettiere en una escena de la película &quot;Scream 4&quot;, que hace parte de los estrenos cinematográficos del fin de semana en Estados Unidos. EFE/Dimension Films/The Weinstein Company/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS EEUU-CINE. CINE. ESTRENOS. FOTOGRAMAS. SECUENCIAS. PELICULAS

Una imagen de 'Scream 4', con Hayden Panettiere a la derecha / Dimension Films

Alternó sus trabajos como actriz con la música. En 2008 publicó 'Wake up call', una canción de pop y reggae. Su segundo tema conocido llegó en 2013, 'Hypnotizing', y ya entonces había virado hacia el country. Nada extraño, ya que por aquel entonces Panettiere había vuelto con éxito a la televisión protagonizando 'Nashville' (2012-2018), un retrato de los entresijos dramáticos de la cuna de este género musical: es la nueva promesa del country que rivaliza con una estrella en decadencia.

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En 2015 apareció en 'Heroes reborn'. Su última película, 'Sleepwalker', es un 'thriller' psicológico estrenado el pasado enero en el que ejerció de productora ejecutiva. Su vida personal fue complicada. En 2014 tuvo una hija con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, a quien cedió la custodia total después de su separación, en medio de una prolongada depresión posparto y de una batalla contra la adicción al alcohol. Inició una relación con Brian Hickerson, quien terminó entre rejas después de diversas agresiones a exparejas. Al parecer se encontraba con la actriz en el momento de su fallecimiento, cuyas causas no han sido aún desveladas. Su hermano menor Jansen, también actor, falleció en febrero de 2023, con solo 28 años, debido a problemas cardiacos.

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Fuente: El Periódico

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