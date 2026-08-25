Antonio Banderas recibirá en Marbella el premio ‘Agente de Cambio’ por su labor con Lágrimas y Favores

El actor español Antonio Banderas recibirá el reconocimiento ‘Agente de Cambio’ en los Premios Juventud por su labor al frente de la Fundación Lágrimas y Favores, según anunció TelevisaUnivision. La gala se celebrará el próximo 3 de septiembre en Marbella y supondrá la primera edición de estos premios en España.

La compañía mediática destacó que Banderas recibirá esta distinción por «su compromiso con el bienestar de las comunidades» a través de proyectos vinculados con la educación, la acción social y el acceso a oportunidades para personas en situación de vulnerabilidad.

La labor social de Antonio Banderas desde Málaga

TelevisaUnivision recordó que el actor creó en 2010 la Fundación Lágrimas y Favores, concebida como un instrumento para canalizar iniciativas solidarias desde Málaga durante todo el año.

«En 2010 creó la Fundación Lágrimas y Favores como un vehículo de impacto social en Málaga que tiene como propósito fortalecer la labor solidaria durante todo el año, mediante el apoyo a iniciativas culturales y formativas, así como a organizaciones benéficas dedicadas a mejorar la calidad de vida», señaló la compañía en un comunicado.

El reconocimiento sitúa así en el foco internacional la actividad social desarrollada por Banderas a través de una fundación estrechamente vinculada con Málaga y sus iniciativas solidarias.

La Oreja de Van Gogh también recibirá el premio ‘Agente de Cambio’

Antonio Banderas compartirá este reconocimiento con La Oreja de Van Gogh, que también será distinguida como ‘Agente de Cambio’ por su «compromiso con las causas sociales».

Entre las iniciativas destacadas figura su participación en el proyecto ‘Guitarras Solidarias’, destinado a apoyar a las víctimas de las inundaciones provocadas por la DANA en España en 2024.

Los Premios Juventud se celebrarán en Starlite Marbella

La celebración de los Premios Juventud en Marbella supondrá el desembarco por primera vez en España de una gala centrada en figuras destacadas del ámbito hispanohablante.

TelevisaUnivision anunció además una alianza estratégica con RTVE para retransmitir el espectáculo desde Starlite Marbella.

La gala estará presentada por el español Jesús Vázquez, la conductora y actriz mexicana Alejandra Espinoza y la presentadora y modelo dominicana Clarissa Molina.

Artistas que actuarán en los Premios Juventud de Marbella

El espectáculo contará con una amplia representación de artistas de España y Latinoamérica. Entre los nombres anunciados se encuentran Silvestre Dangond, Alleh, Elena Rose, Camila Fernández, Eladio Carrión, Ángela Aguilar, Wisin, Camilo, Yandel, Natanael Cano, Manuel Carrasco y Aria Vega.

También actuarán los grupos DND (Do Not Disturb) y Santos Bravos.

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Los Premios Juventud se emitirán el 3 de septiembre a través de las cadenas Univision, UniMás y Galavisión, así como en las plataformas ViX y YouTube y, en México, a través de Canal 5.