Muere Dolly Parton, la voz que llevó el country al mundo, a los 80 años

Fue la gran señora del country sobre todas las cosas, si bien Dolly Parton manifestó poderes para trascender esa categoría (que no es menor) y ejercer de personalidad de la cultura pop, icono del ‘entertainment’, mujer de negocios, actriz con varios papeles de impacto y figura filantrópica, comprometida con causas como el fomento de lectura en la población infantil.

Un carrerón segado este martes con su fallecimiento, a los 80 años, como consecuencia de un empeoramiento de su salud, tocada por problemas de cálculos renales y del sistema inmunológico y digestivo. Anunció su muerte su sobrino Brian Seaver en Instagram, a través de un video que, según dice, la propia Dolly Parton le pidió tiempo atrás que grabara cuando llegara el día. La cantante se mantenía en activo en los escenarios hasta que, el año pasado, tuvo que aplazar su residencia de seis conciertos en el Caesar’s Palace, de Las Vegas, por el debilitamiento de su salud, actuaciones suspendidas finalmente el pasado mayo.

Parton representó un fenómeno genuinamente norteamericano, con un catálogo de éxitos abrumador que abarcó 25 números uno en las listas country. La mayoría, compuestos por ella. Nacida en una familia de escasos medios (Pittman Center, Tennessee, 19 de enero de 1946), era la cuarta de doce hermanos, orígenes que plasmó en canciones como ‘In the good old days (when days were bad)’ (reflejo de las penurias familiares) o ‘Coat of many colors’ (sobre la ropa confeccionada por su madre a base de retales). Y en un álbum tan autobiográfico como ‘My Tennessee mountain home’ (1973). Mujer de imagen y figura contundentes, jugó con el humor y la resignificación: en su primer ‘hit’, en 1966, titulado ‘Dumb blonde’ (‘rubia tonta’, original de Curly Putman), incluido el álbum bautismal ‘Hello, I’m Dolly’, se mofaba de los clichés. Al año siguiente estableció un fértil tándem con el cantante y figura televisiva Porter Wagoner, saldado con numerosos duetos de éxito y colaboraciones en el popular programa de este, ‘The Porter Wagoner Show’.

Destacó por su timbre de voz brillante, que desde su juventud alcanzó tonos altos, un registro de soprano con resonancias nasales que proyectó en álbumes que fueron viajando del canon country, enraizado en Nashville, a la proximidad con el pop. Ahí estuvo ‘Jolene’ (1974), que contenía no solo la célebre tonada del mismo título como otra composición si cabe más reconocida, ‘I will always love you’, inspirada en la ruptura de su relación profesional con Wagoner. Fue un éxito en su voz, pero todavía mucho más, casi dos décadas después, en la de Whitney Houston, que la grabó para la banda sonora de ‘El guardaespaldas’ (1992). Este sigue siendo el sencillo más vendido de una cantante femenina, con más de 20 millones de copias.

A su lista de logros hay que sumar el muy pop ‘9 to 5’ (1980), tema incluido en la película homónima, que Parton coprotagonizó (con Jane Fonda y Lily Tomlin), en el papel de una secretaria que sufría el acoso de su jefe. Su éxito la impulsó a ponerse de nuevo ante las cámaras en filmes como ‘La casa más divertida de Texas’ (1982), ‘Rhinestone’ (1984, con Sylvester Stallone) o ‘Magnolias de acero’ (1989, donde compartía ‘starring’ con Sally Field, Shirley McLaine, Daryl Hannah y Julia Roberts).

Su papel en 9 to 5’ reafirmó su posición feminista, ya apuntalada años antes en temas como ‘Just because I’m a woman’ (1968, donde señalaba los comportamientos que se permiten a los hombres y no tanto a las mujeres), aunque la etiqueta no le hacía mucha gracia y prefería que su biografía de mujer fuerte y determinada hablara por ella. En una entrevista en 2002, dijo confiar en que “la gente se dé cuenta de que hay un cerebro debajo de este pelo y un corazón debajo de las tetas”.

Su obra discográfica mantuvo un ritmo de lanzamientos anuales, con un total de 49 álbumes en solitario, además de 13 a dúo con Porter Wagoner y otros cuatro con colegas cercanos: ahí destaca el navideño ‘Once upon Christmas’ (1984), con Kenny Rodgers, así como sus dos encuentros con Linda Ronstadt y Emmylou Harris (sendos volúmenes de ‘Trios’, 1987 y 1999) y el que grabó con otras dos grandes del country, Loretta Lynn y Tammy Wynette (‘Honky tonk angels’, 1993). Su catálogo siguió ampliándose con álbumes bien recibidos por crítica y público, en particular ‘The grass is blue’ (1999) y ‘Little sparrow’ (2001). Para el que sería su último disco, la armó: ‘Rockstar’ (2023) la mostró rockera y metalera, compartiendo duetos con figuras como Steve Tyler (Aerosmith), Rob Halford (Judas Priest) o Miley Cyrus.

Dolly Parton compartió sus vivencias en el libro de memorias ‘My life and other unfinished business’ (1994), donde evocó los tiempos en que, en el domicilio familiar, suspiraba por tener un lavabo interior, y hablaba de la vida compartida con su marido, desde 1966, Carl Dean (fallecido el 3 de marzo de 2025). Los orígenes humildes siempre flotaron en su conciencia, como refleja su labor por la divulgación de la cultura entre los niños de entornos desfavorecidos a través de iniciativas como la Imagination Librery, que ha donado 200 millones de libros.