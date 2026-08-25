Munch y Picasso se encuentran en Málaga: el Museo Picasso reúne un centenar de obras de los dos maestros

Edvard Munch (1863-1944) y Pablo Picasso (1881-1973), dos nombres esenciales para comprender el nacimiento del arte moderno, protagonizarán un encuentro excepcional en el Museo Picasso Málaga (MPM). La exposición ‘Munch-Picasso’ reunirá alrededor de un centenar de pinturas, dibujos y grabados para explorar las afinidades que atravesaron sus respectivas trayectorias y la forma en la que ambos transformaron el lenguaje artístico al convertir la experiencia emocional en uno de los grandes motores de la creación.

La muestra no plantea una relación de influencia directa entre los dos artistas, sino que propone un recorrido por los temas, obsesiones y preocupaciones que compartieron Munch y Picasso a lo largo de sus carreras. Entre ellos figuran el amor y el deseo, la enfermedad, la vida y la muerte, la soledad y la angustia existencial, según ha explicado el Museo Picasso Málaga.

Munch y Picasso, unidos por las grandes emociones humanas

El recorrido permitirá confrontar dos universos artísticos distintos, pero conectados por una intensa preocupación por la condición humana. Tanto Munch como Picasso convirtieron las emociones, los conflictos personales y las inquietudes existenciales en materia artística, aunque desde sensibilidades y lenguajes muy diferentes.

La figura femenina ocupará un espacio destacado dentro de este universo simbólico. Admiradas y deseadas, las mujeres aparecen también en las obras de ambos creadores como presencias complejas y ambiguas, reflejo de las tensiones afectivas y psicológicas que marcaron su imaginario.

Uno de los ejes de ‘Munch-Picasso’ en el Museo Picasso Málaga será el cuerpo desnudo. / Museo Picasso

La exposición abordará igualmente la representación de la vida moderna y de sus espacios de sociabilidad. Cafés, cabarets y ambientes bohemios se convirtieron para Munch y Picasso en lugares de observación y experimentación desde los que construir una nueva imagen del individuo contemporáneo.

El desnudo y la transformación del arte moderno

Otro de los ejes de ‘Munch-Picasso’ en el Museo Picasso Málaga será el cuerpo desnudo. La confrontación entre las obras de los dos artistas permitirá reconsiderar el alcance de unas propuestas radicales que contribuyeron decisivamente a redefinir el arte moderno y la manera de representar al ser humano.

La comisaria de la exposición, Paloma Alarcó, define el discurso de la muestra como un encuentro que nunca se produjo en la realidad. Según explica, la exposición «narra un encuentro imaginario entre ambos artistas y explora diálogos imposibles entre dos personalidades dispares que nunca se encontraron».

«Pertenecieron a generaciones y países distintos, tenían estrategias y sensibilidades artísticas divergentes y también formas opuestas de explorar la pintura, pero compartían una similar obsesión por los misterios profundos de la vida, así como intereses comunes a lo largo de sus fecundas carreras», añade Alarcó.

Paloma Alarcó, comisaria de ‘Munch-Picasso’

Historiadora del arte y comisaria de exposiciones, Paloma Alarcó forma parte del comité de programación, del Consejo Ejecutivo y del Patronato del Museo Picasso Málaga.

Durante más de tres décadas, y hasta mayo de 2026, ejerció como conservadora-jefe de pintura moderna del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, donde dirigió proyectos de investigación y comisarió importantes exposiciones.

Una exposición con la colaboración del Munchmuseet de Oslo

La exposición ‘Munch-Picasso’ cuenta con la especial colaboración del Munchmuseet Oslo y de la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso (FABA), así como con el patrocinio de Fundación Unicaja.

La propuesta permitirá así reunir en Málaga un conjunto de obras con el que profundizar en las conexiones entre dos creadores que, pese a no llegar a conocerse, compartieron algunas de las grandes preocupaciones que marcaron la transformación artística de finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX.