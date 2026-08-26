Fortes logra su quinto Estoque de Plata 'Antonio Ordóñez' por la faena del 21 de agosto en la Feria Taurina de Málaga

El torero malagueño Saúl Jiménez Fortes ha sido distinguido con el Estoque de Plata ‘Antonio Ordóñez’ de la Diputación de Málaga, un galardón que conquista por quinta vez y que reconoce su actuación en la corrida celebrada el viernes 21 de agosto en La Malagueta.

El jurado de la trigésimo cuarta edición del premio ha valorado especialmente la faena de Fortes a ‘Borracho’, un toro de Victorino Martín, herrado con el número 53 y con un peso de 587 kilos.

La bravura del astado fue reconocida con una vuelta al ruedo, mientras que el torero malagueño terminó saliendo a hombros por la puerta grande por segundo día consecutivo.

Fortes con el capote. / Álex Zea

Fortes, premiado por su actuación en la Feria de Málaga 2026

El festejo reunió en el cartel a Fortes, Emilio de Justo y Manuel Escribano y terminó con un balance de cinco orejas cortadas.

La actuación del diestro malagueño terminó inclinando la decisión del jurado a su favor, lo que le permite sumar su quinto Estoque de Plata ‘Antonio Ordóñez’.

Fortes toma así el relevo de David de Miranda, ganador del reconocimiento concedido por la Diputación en 2025.

Fortes saluda al respetable en La Malagueta. / Álex Zea

Una Feria de Málaga marcada por el 150 aniversario de La Malagueta

La edición de 2026 de la feria taurina ha coincidido con una fecha especialmente significativa para la plaza de toros de Málaga: el 150 aniversario de La Malagueta, inaugurada en 1876 y declarada Bien de Interés Cultural.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha calificado la feria como «histórica» y ha destacado que ha estado «a la altura de la gran efeméride que supone para la tauromaquia el 150 aniversario de La Malagueta».

Salado ha señalado además que esta edición ha registrado un importante respaldo de público y ha destacado el número de puertas grandes abiertas durante los festejos y el comportamiento de los toros lidiados.

La Diputación ha programado durante el año distintas actividades conmemorativas relacionadas con el aniversario del coso malagueño.

Fortes con los trofeos saludando al público. / Álex Zea

El Estoque de Plata se entregará en octubre

El premio será entregado durante la Gala Provincial de la Tauromaquia, cuya celebración está prevista para octubre en el Teatro Cervantes de Málaga.

El acto servirá también como clausura oficial de las actividades organizadas con motivo de los 150 años de La Malagueta.

Como en ediciones anteriores, en la elección del ganador han participado representantes de los colectivos que coorganizan esta gala junto a miembros de la Diputación y expertos taurinos.

El jurado de esta edición ha estado formado por Francisco Salado; el director de Asuntos Taurinos de la Diputación, Borja Ortiz; el responsable de la Unidad de Asuntos Taurinos, David Amador; los presidentes de La Malagueta Carlos Bueno y Antonio Roche, y los expertos Ana María Romero, María Alba, Marta Jiménez, Manuel Fernández Maldonado, Juan Ramón Romero, José Luis Gálvez, Enrique Moya, Daniel Herrera, Francisco Javier Jurado ‘Coco’ y Antonio Montilla.