Torremolinos y Alhaurín de la Torre acogen dos espectáculos de música y teatro en septiembre

Torremolinos y Alhaurín de la Torre sumarán dos nuevas citas culturales a su agenda de septiembre dentro de la programación de la Red Andaluza de Teatros Públicos. La iniciativa, impulsada por la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte y gestionada por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ofrecerá un concierto el 2 de septiembre en Torremolinos y una función de teatro familiar el día 3 en Alhaurín de la Torre.

La programación, desarrollada en colaboración con ambos ayuntamientos, acercará al público propuestas que combinan música, creación contemporánea, humor y lenguaje escénico, con espectáculos dirigidos a públicos de diferentes edades.

‘De Barrios a Lorca’, el 2 de septiembre en Torremolinos

La primera cita tendrá lugar el 2 de septiembre, a las 21.00 horas, en el Parque de La Batería de Torremolinos, con el concierto ‘De Barrios a Lorca’, protagonizado por el pianista y compositor Andrés Barrios.

El músico plantea en este espectáculo un diálogo entre tradición y contemporaneidad mediante una fusión personal de flamenco, jazz y música clásica.

La propuesta recupera las canciones populares españolas recopiladas por Federico García Lorca e interpretadas junto a La Argentinita, a las que incorpora nuevas sonoridades y una lectura actual del legado musical y poético del autor granadino.

De esta forma, el espectáculo busca conectar las raíces de la música popular española con lenguajes musicales contemporáneos.

Teatro familiar en Alhaurín de la Torre el 3 de septiembre

La segunda cita de la programación llegará el 3 de septiembre, a las 20.00 horas, a la Plaza Teatro Metropolitano de Alhaurín de la Torre, con ‘Artilusio’, de la compañía Markeliñe.

El montaje está dirigido al público familiar y propone un viaje por un universo en el que la imaginación, la literatura y las emociones toman forma a través de una singular máquina fantástica alimentada por libros y movida al ritmo de los latidos de un corazón.

Junto a este artefacto aparece Greta, una anciana apasionada por los cuentos que, pese al paso del tiempo, mantiene intactas sus ganas de imaginar, jugar y soñar.

A través de este personaje, la obra reivindica el valor de la lectura y el poder transformador de las historias, utilizando un lenguaje visual y escénico marcado por la poesía y la emoción.

Qué es la Red Andaluza de Teatros Públicos

La Red Andaluza de Teatros Públicos es un programa desarrollado por la Junta de Andalucía en colaboración con los municipios que se adhieren anualmente a la iniciativa.

El proyecto está presente en las ocho provincias andaluzas y en Ceuta y tiene como objetivo facilitar el acceso de la población a espectáculos de teatro, circo, música y danza.

La iniciativa persigue además reforzar la programación cultural de los municipios y contribuir al desarrollo del tejido profesional y empresarial andaluz vinculado a las artes escénicas.