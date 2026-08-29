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Del Hotel Ibis a Ignatius o Winnie the Pooh: los disfraces del Canela Party 2026

El festival celebra en su última jornada el tradicional 'Gran Pitote’ de disfraces, con inspiraciones de lo más variopintas

Fiesta de disfraces del Canela Party 2026

Fiesta de disfraces del Canela Party 2026

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Fiesta de disfraces en el último día del Canela Party 2026. / Javier Lerena

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Javier Lerena

Javier Lerena

Málaga

Siendo asistente o no al Canela Party, todos los años se espera con gran expectación la última jornada de este mítico festival de música malagueño, conocido por el 'Gran Pitote' de disfraces, en el que los asistentes acuden ataviados con caracterizaciones e inspiraciones de lo más variopintas, desde anécdotas de actualidad, políticos, personajes de ficción, tradiciones o cualquier detalle que se pueda convertir en un vestuario o atrezzo reconocible.

En esta edición se han podido ver disfraces dedicados al incendio del Hotel Ibis -cuya demolición es inminente-, inspirados en el cómico Ignatius Farray o personajes como Winnie the Pooh, Mazinger Zeta o el Bocaseca Man que interpretaba Ernesto Sevilla. También se han visto recreaciones de un antiguo salón de belleza, una gitanilla promocional de la Costa del Sol.

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A falta del balance de cierre, los organizadores estimaban que este año se alcanzaría un aforo de unas 6.000 personas. Entre los pirincipales nombres del cartel de esta 19ª edición han destacado Geordie Greep, Carolina Durante, Deafheaven y Melody's Echo Chamber.

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