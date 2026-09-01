Cine
El malagueño Tony Morales termina el rodaje de ‘HADA’, su salto al largometraje de terror
El cineasta de Alhaurín el Grande culmina ocho semanas de filmación entre Madrid y Gran Canaria con Esmeralda Pimentel, Liam Segu y Lola Casamayor al frente del reparto
El cineasta Tony Morales, malagueño y natural de Alhaurín el Grande, ha terminado el rodaje de ‘HADA’, su primer largometraje tras más de una década dedicado al cine fantástico y de terror en formato corto. La película, rodada durante ocho semanas entre Madrid y Gran Canaria, supone el salto definitivo del director a la gran pantalla con un thriller sobrenatural que recupera y transforma la inquietante leyenda del Hada de los Dientes.
Según la información facilitada por la producción, Morales cierra así una etapa de filmación en la que asegura haber conseguido trasladar a la pantalla la película que había imaginado desde el comienzo. Esmeralda Pimentel y Liam Segu encabezan el reparto, en el que también figuran Lola Casamayor, Alberto Tierrez, Luifer Rodríguez, Olga Redondo y Chema Tena.
De un corto de 2015 a su primera película
‘HADA’ tiene su origen en el cortometraje homónimo que Tony Morales dirigió en 2015, una obra con la que el realizador malagueño inició un amplio recorrido por festivales especializados. Aquel trabajo estaba ya construido alrededor de los miedos infantiles y la figura del Hada de los Dientes, una idea que ahora Morales amplía hasta convertirla en un largometraje.
La nueva historia tiene como protagonista a Abril, una asistente social interpretada por Esmeralda Pimentel, marcada por una pérdida personal y encargada de proteger a Daniel, un niño huérfano al que da vida Liam Segu. Cuando fracasa en su intento de mantenerlo a salvo, deberá enfrentarse a una amenaza sobrenatural relacionada con la oscura leyenda del Hada de los Dientes.
Morales ha apostado por combinar los elementos propios del cine de terror con un mayor peso de los personajes. El director explica que dedicó semanas de ensayos a trabajar con sus protagonistas y sostiene que, para que la película funcione como una «montaña rusa de terror», primero debe conseguir que el público conecte con quienes están atrapados en ella.
Lola Casamayor interpreta a Rebeca, la abuela de Daniel, mientras que Alberto Tierrez encarna al Hada y Luifer Rodríguez da vida a un cura. Completan el reparto Olga Redondo y Chema Tena.
Una producción con conexiones con ‘Saw’ y ‘Nowhere’
El proyecto reúne a Eterno Island Pictures, Rock & Ruz —productora vinculada a títulos como Nowhere y El Practicante— y la compañía estadounidense A Bigger Boat, relacionada con varias entregas de la franquicia Saw. Las ventas internacionales estarán en manos de la empresa británica Architect.
La productora ejecutiva Patricia González destaca que el proyecto nació con una clara vocación internacional y explica que uno de los principales retos ha sido conseguir que la casa en la que se desarrolla buena parte de la pesadilla tenga prácticamente entidad de personaje, además de coordinar los efectos prácticos, la criatura y los actores en las secuencias de mayor complejidad.
El largometraje cuenta con guion de Tony Morales y Fer Zaragoza, fotografía de Iván Román, dirección de arte de Gustavo Ramírez, montaje de Nerea Mugüerza y música original de José Manuel González Cuesta, entre otros profesionales.
Morales encara ahora la siguiente fase de su primera película larga después de una carrera construida desde Málaga y consolidada en el circuito internacional del cortometraje fantástico. El director resume el objetivo de ‘HADA’ de una forma mucho más sencilla: que el público se asuste y que, además, consiga emocionarse por el camino.
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