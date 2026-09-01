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El Teatro Cánovas de Málaga acoge cinco residencias artísticas durante septiembre

Compañías de teatro y danza y la Orquesta Filarmónica de Málaga trabajarán durante este mes en nuevos espectáculos, proyectos escénicos y grabaciones musicales

Archivo - El Teatro Cánovas de Málaga

Archivo - El Teatro Cánovas de Málaga / L.O.

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La Opinión

El Teatro Cánovas de Málaga acogerá durante el mes de septiembre cinco residencias artísticas de compañías y formaciones profesionales que utilizarán sus instalaciones para desarrollar procesos de creación, investigación y ensayo vinculados a futuros proyectos de teatro, danza y música.

El espacio, dependiente de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, cederá sus salas A y B a diferentes formaciones a lo largo del mes, dentro de su programa de apoyo a la creación escénica y musical en Andalucía.

La Coracha y Jóvenes Clásicos abren las residencias de septiembre

La programación comenzó este martes 1 de septiembre con la llegada de la compañía La Coracha, que permanecerá hasta el próximo día 30 en las salas A y B del Teatro Cánovas.

Durante este periodo, la formación trabajará en la preparación de su espectáculo "Los guardianes del verso".

También durante septiembre, la compañía Jóvenes Clásicos desarrollará una residencia en la Sala B destinada a los ensayos de su función didáctica "La pastilla de la felicidad", una propuesta con la que pretende acercar las artes escénicas a nuevos públicos.

La compañía 16-20 trabajará durante casi todo el mes

A estas dos propuestas se sumará la residencia de la compañía 16-20, que ocupará la Sala B del 4 al 28 de septiembre.

La formación aprovechará su estancia en el Teatro Cánovas para desarrollar trabajos de investigación y creación escénica en un espacio profesional adaptado a las necesidades de sus proyectos.

La Orquesta Filarmónica de Málaga ensayará para dos grabaciones

La música tendrá también un peso destacado en la programación de residencias del Teatro Cánovas. La Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM) utilizará la Sala A del 14 al 18 de septiembre.

Durante estos días, la formación malagueña realizará ensayos destinados a la grabación de "Medea", de Manolo Sanlúcar, y "Wayfaring Concert", de David Leisner.

La presencia de la OFM amplía así el carácter multidisciplinar de estas residencias, que durante septiembre abarcarán desde el teatro hasta la música y la danza contemporánea.

La danza contemporánea cerrará las residencias del mes

La última de las residencias previstas será la de La Mona Danza, que trabajará en la Sala A entre los días 21 y 24 de septiembre.

La estancia permitirá a la compañía avanzar en sus procesos de investigación y creación coreográfica y desarrollar nuevas propuestas vinculadas a la danza contemporánea.

El Teatro Cánovas refuerza su apoyo a la creación cultural

Las residencias artísticas del Teatro Cánovas forman parte de una de las líneas de trabajo del espacio malagueño para facilitar el desarrollo de nuevos proyectos culturales y acompañar a compañías y profesionales durante las diferentes fases del proceso creativo.

A través de esta iniciativa, el teatro pone a disposición de los artistas instalaciones destinadas a la investigación, los ensayos y la producción, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del tejido escénico y musical andaluz.

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