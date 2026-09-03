Leo Harlem recibirá el Premio ‘Una Vida de Cine’ del Festival de Benalmádena

El humorista y actor Leo Harlem recibirá el Premio ‘Una Vida de Cine’ en la 25 edición del Festival Internacional de Cine de Benalmádena (FICCAB), que se celebrará del 10 al 17 de octubre en el municipio malagueño.

El certamen reconocerá así una trayectoria de más de dos décadas dedicada al humor, desarrollada sobre los escenarios y también en la radio, la televisión y el cine.

Uno de los codirectores del festival, Jaime Noguera, ha destacado a Harlem como «uno de los grandes nombres del humor de nuestro país», capaz de trasladar su personalidad y su particular forma de hacer comedia desde los escenarios hasta la gran pantalla.

Leonardo González Feliz, conocido artísticamente como Leo Harlem, inició su carrera profesional a comienzos de los años 2000 y alcanzó gran popularidad gracias a ‘El Club de la Comedia’.

Su humor, basado en la observación de situaciones cotidianas y reconocibles, le ha permitido conectar con varias generaciones de espectadores y convertirse en uno de los cómicos más populares de España.

El humorista y actor Leo Harlem, en el estreno de la película 'Como Dios manda' / Kiko Huesca (EFE)

De ‘El Club de la Comedia’ a la gran pantalla

Su salto al cine llegó años después. Debutó en ‘Torrente 5: Operación Eurovegas’, de Santiago Segura, en 2014, y desde entonces se ha convertido en un rostro habitual de la comedia española.

Harlem ha participado en películas como ‘Villaviciosa de al lado’, ‘El mejor verano de mi vida’, ‘Perdiendo el este’, ‘Hasta que la boda nos separe’, ‘Superagente Makey’, ‘A todo tren. Destino Asturias’, ‘Como Dios manda’, ‘Vacaciones de verano’ y ‘La familia Benetón’, además de intervenir en la saga ‘Padre no hay más que uno’.

Uno de sus trabajos más destacados fue el papel protagonista en ‘El mejor verano de mi vida’ (2018), dirigida por Dani de la Orden, que rozó el millón de espectadores en los cines españoles.

El reconocimiento del FICCAB se suma al Premio de Honor SGAE de Humor Miguel Gila 2025, concedido al cómico por el conjunto de su trayectoria profesional.

Alta participación internacional en el FICCAB

La 25 edición del Festival Internacional de Cine de Benalmádena ha registrado además una elevada participación en su concurso de cortometrajes, con trabajos procedentes de países como China, Rusia, Noruega, Irán, México o Tailandia.

La organización también ha destacado la presencia de producciones andaluzas, reforzada por un acuerdo con la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).

Noticias relacionadas

Gracias a este convenio, el festival contará con un premio a la mejor producción andaluza, que incluirá la emisión del cortometraje ganador en Canal Sur.