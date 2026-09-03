MálagaCrea arranca su fase final con cuatro conciertos gratuitos en el Eduardo Ocón

La música joven malagueña toma este mes de septiembre el auditorio Eduardo Ocón, en pleno Parque de Málaga. La muestra de músicas actuales MálagaCrea afronta su fase final con cuatro conciertos gratuitos en los que participarán los 22 grupos y solistas seleccionados por el jurado.

La primera cita será este jueves, 3 de septiembre, a partir de las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Sobre el escenario estarán Bejamín Paco, Jorge Ogalla, Joana Romero, J. Zambrana, Bacon Kid y Javi Poza.

El certamen continuará durante todos los jueves del mes. El 10 de septiembre será el turno de Kinethica, Sara Martos, Elia, Jirafa Rey, Lavanda y Lucy May, mientras que el día 17 actuarán Zero Gancho, Yelo, Alfire, Nohe, Purpleboy y Dommarco.

La final llegará el 24 de septiembre con Aida Garner, Benzú, Yolan Postigo y Sara Shiver Project, además de la actuación de la artista invitada Anadie. Al término de esa última jornada se conocerán los ganadores y tendrá lugar la entrega de premios.

Premios de hasta 2.200 euros

Cada uno de los finalistas dispondrá de un máximo de 30 minutos de actuación. El ganador de MálagaCrea recibirá 2.200 euros, mientras que el segundo y el tercer clasificado obtendrán 1.500 y 900 euros, respectivamente.

La muestra está dirigida a músicos de entre 15 y 35 años vinculados a la provincia de Málaga por nacimiento, residencia, estudios o trabajo, y busca servir de escaparate para bandas y solistas emergentes de distintos estilos.

MálagaCrea forma parte del programa municipal de promoción de jóvenes creadores y coincide este mes con la recta final de Festijoven, otro ciclo de actuaciones gratuitas que también se celebra en el Eduardo Ocón.

Festijoven arrancó en agosto con 14 actuaciones de jóvenes artistas malagueños y continuará con nuevos espectáculos los días 9, 16 y 22 de septiembre, todos ellos a partir de las 20.00 horas.