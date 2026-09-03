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La Orquesta Filarmónica de Málaga ya tiene nuevo gerente: Esteban Ocaña asume el cargo

El cargo, acordado por el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía, tendrá una retribución bruta anual de 90.000 euros

Esteban Ocaña, nuevo gerente de la OFM.

Esteban Ocaña, nuevo gerente de la OFM. / l.o.

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La Opinión

Málaga

La Orquesta Filarmónica de Málaga ya tiene nuevo gerente. El Consejo de Administración del Consorcio Orquesta Ciudad de Málaga ha aprobado el nombramiento de Esteban Ocaña Molina para asumir la gerencia de la formación musical.

El Consorcio, constituido por el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía, ha tomado la decisión en la reunión celebrada este jueves, culminando así un proceso que se había abierto después de que el concurso convocado a finales de 2025 quedara desierto.

El procedimiento para cubrir la plaza se retomó el pasado mes de junio. Para localizar candidatos, el Consorcio recurrió a una empresa especializada en la búsqueda de perfiles.

La retribución bruta anual del gerente será de 90.000 euros.

Quién es Esteban Ocaña, nuevo gerente de la OFM

Esteban Ocaña Molina, nacido en Linares en 1975, es actualmente director del Conservatorio de Música Andrés Segovia de Linares, cargo que desempeña desde 2018 y que compagina con su labor como profesor de piano.

Desde 2020 dirige además el Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda.

A lo largo de su trayectoria ha estado también al frente del Máster Universitario en Interpretación Musical de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), además de participar en otros proyectos vinculados a la gestión y la formación musical.

Ocaña es titulado en Piano y Música de Cámara por el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba y cuenta con un certificado en Interpretación de Piano por la Southern Methodist University de Dallas, en Estados Unidos, donde estudió con Joaquín Achúcarro.

Su formación incluye igualmente un Máster Oficial en Dirección de Industrias Culturales, Creativas y de Ocio por la Universidad Europea Miguel de Cervantes; un Máster Oficial en Patrimonio Musical por la Universidad de Granada, la UNIA y la Universidad de Oviedo; y sendos másteres universitarios en Interpretación Musical, tanto en Piano como en Música de Cámara, por la UNIA.

Una trayectoria ligada también a los escenarios

Además de su perfil de gestión y docencia, el nuevo gerente de la Filarmónica de Málaga cuenta con experiencia como intérprete.

Ha ofrecido conciertos como solista y como miembro de diferentes agrupaciones, entre ellas Versus Ensemble, en distintos países de Europa y América.

También ha participado en grabaciones para sellos como NAXOS, EMI y Odradek Records, además de aparecer en retransmisiones de medios internacionales como RNE, BBC y RAI.

La OFM aprueba dos ciclos para la temporada 2026-2027

En la misma reunión, el Consejo de Administración del Consorcio ha aprobado además dos de los ciclos que formarán parte de la temporada 2026-2027 de la Orquesta Filarmónica de Málaga.

Noticias relacionadas y más

Se trata de la novena edición de 'Las Mañanas del Museo de Málaga' y de la vigésima edición de 'Música de Cámara de la OFM'.

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