Los Premios Juventud convierten Starlite de Marbella en escaparate musical para 1.000 millones de televidentes de 125 países

El auditorio de la Cantera de Nagüeles no ha podido tener mejor broche a los 15 años de vida de Starlite. Este jueves ha logrado convertir su inmenso escenario en un escaparate musical capaz de entrar en los hogares de casi 1.000 millones de televidentes de hasta 125 países distintos. El milagro lo ha obrado la celebración de los Premios Juventud, que por primera vez en sus 23 años de trayectoria han cruzado el océano Atlántico para celebrar su gran gala anual en suelo europeo.

Panorámica de la alfombra / f.e.

La Costa del Sol ha sido por un día el núcleo geográfico de la industria musical hispanohablante. Con más de 250 artistas invitados y un centenar de nominados que consolidan la proyección internacional de este rincón de Andalucía, uno de los anfitriones, que además ha obtenido un reconocimiento explícito como embajador del mundo latino, ha sido el malagueño Antonio Banderas.

La señal de televisión en directo viaja a través de los cinco continentes

El macroevento gestado desde hace más de un año por los responsables de Starlite ha partido precisamente de una estrategia tejida entre TelevisaUnivision y la corporación pública RTVE. El público de Estados Unidos, México y del resto del continente americano han podido seguir esta cita global mediante la infraestructura de TelevisaUnivision, que distribuye la transmisión en directo en sus cadenas principales: Univision, Unimás, Galavisión y el servicio global de streaming ViX.

El malagueño Antonio Banderas. / f.e.

La presidenta ejecutiva del grupo Starlite, Sandra García-Sanjuán, ha destacado la presencia en una sola alfombra roja de personalidades de la música latina de la talla de Wisin, Yandel, Marc Anthony, Manuel Carrasco, Camilo, Farruko, Quevedo, Ana Mena, Morat, La Oreja de Van Gogh, Eladio Carrión, Christian Nodal o Juan Magán. Entre las sorpresas de la noche, el estreno del tema conjunto Marbella Nights, interpretado por buena parte de este impresionante elenco de intérpretes.

Principales galardonados y nominados de estas galas internacionales de la música en español

En cuanto a la entrega de los Premios Juventud, el mexicano Carín León ha liderado la lista de nominaciones con hasta nueve distinciones, secundado por figuras como Maluma, Peso Pluma, Karol G o Shakira. Recordemos que, desde su creación en 2004, estos galardones elegidos por el público han premiado a leyendas de la talla de Daddy Yankee, Don Omar, J Balvin o Bad Bunny.

La gala de este jueves ha servido como decíamos para entregar uno de los reconocimientos, titulado Agente de Cambio, al actor Antonio Banderas. Pero ese mismo galardón lo han recibido en una noche histórica para la provincia otros artistas y formaciones como Marc Anthony, Yandel o La Oreja de Van Gogh. Todos ellos han sido distinguidos “por su labor social”, guiada por acciones benéficas o el impulso de colaboraciones que contribuyen a mejorar la situación de las personas más desfavorecidas.

Ana Mena. / f.e.

"La culminación de un sueño de década y media, construyendo puentes"

Sandra García-Sanjuán expresa que detrás de estos premios no sólo hay tres horas de gala en directo para casi 1.000 millones de personas. “Es la culminación de un sueño de década y media, construyendo puentes indestructibles entre Europa y América a través de la música”, relata.

Y llega este importante acontecimiento global justo cuando España vive con la reciente invasión en Ceuta uno de los momentos en los que más voces claman por nuevas medidas que contribuyan a paliar el drama de las migraciones irregulares y sin control, que a diario se cobran miles de vidas en aguas mediterráneas y atlánticas.

La importancia del PJ Fest que dará continuidad a la velada de este jueves

La trascendencia de la velada de este jueves no se extinguirá cuando se apaguen los focos del auditorio principal. Porque la organización ha diseñado el denominado PJ Fest, una programación expandida que estira los contenidos a lo largo de los días posteriores y que entrelaza la actividad de Marbella con centros neurálgicos de la comunidad hispana en Estados Unidos, como Miami, Houston y Los Ángeles.

Así, este viernes 4 de septiembre las cámaras de TelevisaUnivision seguirán encendidas para registrar una producción especial de Manuel Carrasco, grabada con público en el propio recinto de la Costa del Sol, un testigo que recogerán el sábado 5 de septiembre las actuaciones conjuntas de Wisin y Melendi.

Marc Anthony y su acompañante. / f.e.

Un escaparate latino que recupera todo el brillo del Torremolinos de los años 60

Marbella, por tanto, no se ha limitado a alquilar su espacio para un programa de televisión flotante, como defienden los propios productores internacionales desplazados esta semana desde Miami. Ha logrado consolidarse para años venideros como un agente activo de la industria.

La música en español que en su etapa más brillante de la historia mueve los hilos económicos y culturales desde Nueva York hasta Pekín se ha dado cita en Marbella, a modo de nuevo y renovado “Puerto de Indias”. Y así recupera la Costa del Sol aquellos brillos que a principios de los años 60 la convirtieron en auténtica meca del rock y el pop interpretado en castellano, entonces con Torremolinos como eje principal. ¡Que el ritmo no pare, no!