Óbito
Muere a los 82 años Richard O'Sullivan, conocido por 'El nido de Robin' y 'Un hombre en casa'
El actor británico, conocido por sus papeles en series cómicas de los años 70 y 80, ha fallecido en una residencia para artistas de Londres
EFE
El británico Richard O'Sullivan, actor que se hizo famoso en los años 70 y 80 con series cómicas de televisión como 'Un hombre en casa' o 'El nido de Robin', murió hoy a los 82 años de edad.
O'Sullivan murió en la residencia de Brinsworth House, un asilo de ancianos pensado para los profesionales del teatro y el entretenimiento en Staines Road, en el distrito londinense de Richmond upon Thames, donde había vivido los últimos 23 años.
En una declaración hecha pública por la residencia, su hijo James O'Sullivan describió a su padre como un hombre "tan divertido y encantador en la vida real como el que apareció en las pantallas de nuestras televisiones durante años. Siempre de buen humor, (fue) un padre fantástico y un abuelo cariñoso".
Aunque tuvo una larga carrera, sus papeles más recordados serán los que protagonizó con el papel de Robin Trip en la exitosas series 'Un hombre en casa' (1973-76) y 'El nido de Robin' (1977-81), que fueron emitidas en numerosos países. Tras esos dos éxitos internacionales, su carrera languideció.
Fuente: El Periódico
- El histórico pueblo de Málaga de 9.000 habitantes en el que el actor Salva Reina tiene sus raíces: una localidad rodeada de sierra con fachadas encaladas y plazas tranquilas
- Miles de malagueños se concentran frente al Ayuntamiento: “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”
- Mourinho, sobre su desprecio a Pellegrini y al Málaga CF: 'En el pasado hay palabras que uno dice por las que te sientes un idiota
- Corrida Goyesca de Ronda 2026: Morante encabeza un cartel marcado por el homenaje a Antonio Ordóñez
- Así queda el calendario escolar en Málaga para el curso 2026-27: fechas clave y festivos
- Adecco busca a 200 operarios de fábrica en la Axarquía malagueña para trabajar en una planta de mangos y aguacates
- Fingió su muerte, cambió de rostro y acabó detenido en Málaga: Pipo, el presunto líder de Los Lobos, pelea contra su extradición
- ING habilita cuatro nuevos cajeros en Málaga para la retirada de dinero en efectivo: estas son sus ubicaciones