UTAMED y Fundación Unicaja entregan en Málaga 124 becas completas tras recibir más de 5.000 solicitudes

UTAMED Universidad y Fundación Unicaja han concedido 124 becas completas para cursar titulaciones oficiales de Formación Profesional, Grado y Máster. Las ayudas se entregaron este jueves durante la segunda Gala de las Becas MEM, celebrada en el Centro Fundación Unicaja Málaga después de una convocatoria que recibió más de 5.000 solicitudes en apenas 21 días.

La cifra supone prácticamente duplicar las 61 becas otorgadas durante la primera edición del programa. Además, este año las ayudas se amplían por primera vez a estudios oficiales de Formación Profesional.

La gala estuvo presentada por Toñi Moreno, madrina del proyecto por segundo año consecutivo, y reunió a representantes de las dos instituciones, miembros de la comunidad universitaria y beneficiarios de las ayudas.

Emilio Alba, reconocido por su trayectoria, junto al alcalde de Málaga. / l.o.

Más de 5.000 solicitudes para las Becas MEM

El presidente de Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez, abrió el acto poniendo el foco en la capacidad de las becas para favorecer la igualdad de oportunidades y facilitar el acceso gratuito a la formación.

Domínguez destacó la apuesta de UTAMED por "acortar la distancia entre el mundo académico y el profesional, anticipándose incluso a las inquietudes de las próximas décadas y favoreciendo la transferencia de conocimiento".

Uno de los ejes de la ceremonia fueron precisamente las historias de los beneficiarios. Becados de Formación Profesional, Grado y Máster relataron sus experiencias y los motivos que los han llevado a retomar sus estudios o buscar nuevas oportunidades profesionales.

Entre ellos estuvo Concepción Sánchez, beneficiaria de una beca para el Máster en Inteligencia Artificial. "Gracias por entender que el talento no siempre tiene un único camino. Gracias por apostar por personas que quizá todavía están construyendo su segunda carrera", señaló.

Almudena Martínez, una de las becadas, junto a Sergio Corral, director general de la Fundación Unicaja. / l.o.

Emilio Alba y Sergio Cuberos, reconocidos por su trayectoria

La segunda edición de la gala incorporó además dos reconocimientos especiales a la trayectoria profesional.

Los distinguidos fueron el doctor Emilio Alba, director científico del Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (CITAC), y Sergio Cuberos, fundador de Supermercados Maskom.

Ambos fueron reconocidos como referentes vinculados al talento, el esfuerzo y la contribución profesional y social.

UTAMED comenzará el curso con más de 6.000 alumnos

El presidente de UTAMED Universidad, Paco Ávila, clausuró la gala con una intervención centrada en la educación como herramienta de transformación y en las posibilidades que ofrece la formación online para quienes encuentran más dificultades para acceder a la universidad.

Ávila avanzó que UTAMED comenzará septiembre con más de 6.000 alumnos matriculados en titulaciones oficiales. De ellos, el 85% compagina sus estudios con el trabajo y el 75% procede de municipios alejados de los centros universitarios tradicionales.

Francisco de la Torre durante su intervención. / l.o.

"Estamos acercando la formación universitaria a cada rincón de nuestra tierra y generando puentes para que el capital humano de nuestro país pueda transformar sus vidas y competir en el nuevo entorno", afirmó.

El presidente de la institución señaló también que las Becas MEM representan el propósito compartido por UTAMED y Fundación Unicaja de "romper las barreras en el camino hacia la formación universitaria".

Andalucía concentra más del 30% de las candidaturas

Las más de 5.000 candidaturas recibidas permiten también conocer el perfil de quienes optaron a las ayudas. Andalucía reúne más del 30% de las solicitudes, por delante de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

La convocatoria ha recibido asimismo un volumen destacado de peticiones de personas de origen internacional residentes en España.

Las 124 Becas MEM concedidas este año duplican las 61 de la primera convocatoria / l.o.

Entre los candidatos que facilitaron su edad, el grupo más numeroso se encuentra entre los 30 y los 49 años, mientras que las mujeres tienen una presencia mayoritaria entre las solicitudes.

Entre los aspirantes hay profesionales que quieren mejorar su situación laboral o cambiar de carrera y personas que anteriormente tuvieron que aplazar sus estudios por razones económicas, familiares o vinculadas a los cuidados. Para estos perfiles, la formación online permite compatibilizar los estudios con el trabajo y la vida personal.

Las becas duplican las de la primera edición

Las 124 Becas MEM concedidas este año duplican las 61 de la primera convocatoria e incluyen por primera vez estudios oficiales de Formación Profesional.

Según los datos difundidos por UTAMED, con este volumen de ayudas la universidad se sitúa como la institución universitaria española que más becas completas concede para financiar el 100% de los estudios de sus alumnos.

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