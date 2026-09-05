Óbito
Fallece Luis Fermoso, pilar indiscutible del periodismo deportivo y "el alma" de Movistar Plus+
El respetado director y guionista salmantino, clave en el éxito de formatos históricos como Informe Robinson o la docuserie de Iker Casillas, muere tras una dura batalla contra el cáncer
Redacción Yotele
El periodismo y la televisión en España visten hoy de luto. Luis Fermoso, uno de los narradores visuales más influyentes y respetados del ámbito deportivo de las últimas décadas, ha fallecido este sábado tras luchar contra el cáncer. Sociólogo de formación y salmantino de nacimiento, Fermoso deja un vacío inmenso en una profesión que siempre lo consideró un maestro indiscutible a la hora de humanizar el deporte y contar historias con una sensibilidad inigualable.
La noticia de su fallecimiento ha provocado una profunda consternación en el sector, siendo su propia casa televisiva una de las primeras en rendirle homenaje. A través de un emotivo comunicado en redes sociales, Movistar Plus+ ha expresado su dolor ante la pérdida: "Hoy es un día muy triste para Movistar Plus. Ha fallecido nuestro querido Luis Fermoso. Una persona excepcional y un profesional admirable que fue desde el primer día el alma del deporte de esta casa. Su generosidad y optimismo estarán siempre entre nosotros. Descanse en paz".
La trayectoria de Fermoso ha estado intrínsecamente ligada a la evolución de la televisión de pago en España. Tras cursar el prestigioso Máster de Periodismo de El País, ingresó en 1996 como becario en la redacción de Canal+. Desde ese momento, su crecimiento profesional fue de la mano de formatos que revolucionaron la forma de entender la información deportiva, dejando su sello de calidad en programas de la talla de 'El Día Después' o 'Reportajes Vamos'.
Sin embargo, su mayor legado se fraguó detrás de las cámaras de 'Informe Robinson' (posteriormente rebautizado como Informe Plus+). Junto al añorado Michael Robinson, Fermoso se convirtió en el motor creativo y director de piezas documentales memorables, caracterizadas por un ritmo pausado, una estética impecable y un enfoque profundamente humano. Entre sus proyectos más ambiciosos y recientes destacan también la dirección de la serie documental 'Colgar las alas', centrada en la trayectoria y retirada del guardameta Iker Casillas, así como el homenaje póstumo dedicado a su gran compañero de batallas, 'Michael Robinson: Good, better, best'.
La muerte de Luis Fermoso ha desatado una oleada de mensajes de afecto y respeto por parte de compañeros de profesión, realizadores, deportistas y espectadores.
Fuente: El Periódico
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