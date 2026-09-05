El Kanka, Falete, Los Aslándticos y Pepe y Vizio actuarán en la Feria de San Miguel de Torremolinos

Torremolinos ya tiene preparada su Feria de San Miguel 2025, que se celebrará del 25 al 29 de septiembre con una programación que combina conciertos, feria de día, actividades tradicionales y propuestas para todos los públicos.

El cartel musical tendrá como grandes protagonistas al Kanka, Falete, Los Aslándticos y Pepe y Vizio, que actuarán en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias durante las noches de feria.

La programación fue presentada este sábado por la alcaldesa, Margarita del Cid, junto al artista Lorenzo Saval, autor del cartel anunciador, una obra que mezcla dos símbolos del municipio: la Torre Pimentel y las Torres de Playamar.

La alcaldesa de Torremolinos en la presentación del cartel y programa de la Feria de San Miguel. / L.O.

La feria arrancará con el pregón de la familia Gómez Quesada

Aunque los actos comenzarán antes, con la pre-feria desde el 16 de septiembre, el inicio oficial de las fiestas llegará el viernes 25 con el pregón de la familia Gómez Quesada, conocidos en Torremolinos como 'Los Pollones'.

Tras el pregón tendrá lugar un recital flamenco de Borja Cortés, la proyección del vídeo inaugural y el encendido del alumbrado artístico.

La música tomará el Auditorio Príncipe de Asturias a partir de las 22.30 horas. El viernes será el turno de Falete; el sábado actuarán Los Aslándticos, con Ochentados como grupo invitado; el domingo llegará el concierto de Pepe y Vizio y el lunes habrá actuaciones de la agrupación folclórica Juan Navarro y los grupos de baile de Manuel Roldán y Lucía Barroso.

El cierre de la feria será el martes 29 de septiembre, día de San Miguel Arcángel, con el concierto de El Kanka en la Plaza Pablo Ruiz Picasso a las 20.00 horas.

Feria de día, romería y actividades en las calles

La programación arrancará antes con la romería de San Miguel, que se celebrará el domingo 20 de septiembre con salida desde la avenida de Los Manantiales y llegada a Los Pinares. Durante la jornada se celebrará el tradicional concurso de carretas y tractores, además de actuaciones musicales.

La feria de día se desarrollará del sábado 26 al martes 29 en distintos espacios del centro de Torremolinos. La Plaza San Miguel contará con música en directo y barra gestionada por la Hermandad del Rocío, mientras que la Plaza de la Unión Europea tendrá la participación de la Cofradía de los Dolores.

La renovada Plaza de la Nogalera también acogerá actuaciones durante varias jornadas con grupos como Money Makers, Capitán Vinilo y Mister Propper.

Entre las actividades tradicionales destacan el Paseo a caballo y II Concurso de atalaje, organizado por la Asociación Caballistas de Torremolinos, una master class de cajón flamenco por sevillanas y la ofrenda a San Miguel, prevista para el lunes 28.

Espacios para jóvenes y medidas de accesibilidad

La feria contará este año con una nueva edición del festival Recreo, un espacio dirigido al público joven en la Plaza de Toros durante el viernes y sábado, con la actuación de Jessy Ojeda.

Además, el Ayuntamiento ha reforzado las medidas de accesibilidad e inclusión. La zona de atracciones contará con una franja sin música entre las 19.30 y las 20.30 horas, se habilitarán pulseras identificativas para menores y protectores auditivos infantiles.

También se habilitará un camino sensible para facilitar el acceso a las atracciones evitando las zonas con más estímulos sonoros y luminosos, así como un espacio familiar adaptado en el Auditorio con plataforma reservada, aparcamiento accesible y sala de lactancia.

El programa estará disponible mediante código QR y el recinto ferial volverá a contar con un plano en braille gracias a la colaboración de la ONCE.

Un dispositivo de seguridad con más de 100 efectivos

El dispositivo especial de seguridad contará con 95 policías locales, además de oficiales y subinspectores, con refuerzos específicos para la romería y la procesión de San Miguel.

Durante las fiestas también se instalarán puntos violeta y arcoíris en el recinto ferial y habrá un punto de atención a la movida junto al Auditorio.

La Feria de San Miguel volverá así a combinar tradición, música y actividades familiares en distintos puntos de Torremolinos, con una programación diseñada para atraer tanto a vecinos como a visitantes.