Málaga será escenario del estreno de 'Masterchef Celebrity Legends' este lunes

Masterchef Celebrity recupera a sus aspirantes más destacados de anteriores ediciones en una nueva edición que arranca en Málaga. 'Masterchef Celebrity Legends' se estrena este lunes 7 de septiembre en RTVE a las 22.50 horas con 15 celebrities que ya pasaron por las cocinas.

La capital es testigo de la primera prueba de exteriores, que se desarrolla en los jardines de Tabacalera de la capital con Antonio Banderas como invitado. En este primer reto, que fue grabado el mes de mayo, los aspirantes cocinan un menú diseñado por los chefs Cristina Cánovas y Diego Aguilar, responsables del restaurante con estrella Michelín Palodú, ubicado en el Centro Histórico. Las celebrities, organizadas en dos grupos, deberán dar de comer a cien comensales en esta prueba que llevará a uno de los equipos a la prueba de eliminación.

Los 15 participantes

Este nuevo formato de Masterchef Celebrity rememora el décimo aniversario del programa rescatando a los famosos que dejaron más huella en las cocinas. El humor vendrá asegurado por el cómico y actor Edu Soto y el humorista Florentino Fernández, quienes ya colmaron de risas sus ediciones. El mundo del cine estará representado por la actriz Bibiana Fernández y su ya mítico dúo en las cocinas Anabel Alonso, además de los actores Santiago Segura, Paz Vega y Juanjo Ballesta. Mala Rodríguez, David Bustamante, Ruth Lorenzo y Pocholo Martínez-Bordiú son los perfiles musicales de esta edición. Otras figuras como el torero Manuel Díaz 'El Cordobés', el modelo Juan Betancourt, la diseñadora de moda María Escoté y la tiktoker e influencer Marina Rivers completan la lista de los quince aspirantes que vuelven a los fogones y nos permitirán comprobar su evolución culinaria.

Novedades en el nuevo formato

MasterChef Celebrity continúa consolidándose como uno de los programas de éxito de RTVE con una trayectoria en la que mantiene su esencia y su formato. La novedad de esta etapa es la sustitución de la chef Samantha Vallejo-Nágera como miebro del jurado, por la chef Marta Sanahuja. Los chefs Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, quienes llevan presentando el programa desde sus inicios, continúan en esta nueva edición.

El cambio en el jurado no será la única novedad. “Tras una década y cerca de 150 celebrities entre fogones, el jurado pondrá a prueba a los aspirantes con desafíos nunca vistos. Se enfrentarán a una versión gastronómica del Buscaminas, lanzarán hachas a una diana o tendrán que superar un circuito de rayos láser”, adelantan en RTVE, asegurando que cuidarán la esencia del programa con juegos y pruebas clásicas, como el juego de rol Lobos para boicotear el cocinado.

El jurado de Masterchef, Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz, junto a Antonio Banderas / Esperanza Mendoza

Por las cocinas no solo destacarán los nombres de los participantes, también se han revelado invitados que no pasarán desapercibidos. En el estreno de este lunes, además de Antonio Banderas, acudirán Loles León y los Gemeliers, pero más adelante pasarán por plató personalidades como Mario Vaquerizo, Bertín Osborne, Eduardo Casanova, Lorena Castell, Toñi Moreno, Miki Nadal y Victoria Abril, entre muchísimos otros. Además, el programa reunirá también a grandes nombres de la gastronomía nacional e internacional.

Con esta mezcla de ingredientes, comienza una edición que pondrá a Málaga como entrante y que permitirá al ganador hacerse con 75.000 euros para donar una ONG y el propio trofeo que certifica la victoria.