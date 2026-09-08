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Joan Yago gana el Premio Nacional de Literatura Dramática 2026 por 'La brama del cérvol'

El jurado ha seleccionado su obra por "la potencia de un texto sorprendentemente arriesgado y deliberadamente delirante que dialoga con el presente desde una profunda crisis existencial y política"

Joan Yago en una imagen de archivo.

Joan Yago en una imagen de archivo. / EP

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EFE

Madrid

El dramaturgo catalán Joan Yago ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura Dramática 2026 por su obra 'La brama del cérvol (una experiència única en un marc incomparable)', de Editorial Comanegra, un texto "arriesgado y deliberadamente delirante", según el fallo del jurado reunido este martes. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha seleccionado su obra por "la potencia de un texto sorprendentemente arriesgado y deliberadamente delirante que dialoga con el presente desde una profunda crisis existencial y política". 'La brama del cérvol' se erige como "una obra coral de historias entrelazadas, marcadas por las contradicciones morales de sus hilarantes personajes", en palabras del jurado. "Con un tono sarcástico que por momentos abraza la metateatralidad, el dramaturgo propone una forma arriesgada de gran alcance popular", añade el tribunal.

Joan Yago (Barcelona, 1987) es graduado en Dirección y Dramaturgia por el Institut del Teatre de Barcelona, además de miembro fundador de la compañía de teatro independiente 'La Calòrica'. Ha escrito y estrenado obras de teatro como 'Els Ocells', 'Sis Personatges - Homenatge a Tomàs Giner' (Premi de La Crítica 2018), 'Fairfly' (Premio Max Autoría Revelación 2018 y Premi Butaca al mejor texto 2017) o 'You say tomato' (Premi Crítica Serra d’Or a mejor texto teatral, 2016), entre otros.

En 2021 recibió el Premi Butaca a mejor texto por 'De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda'. Es profesor de escritura en la Escuela Eòlia ESAD y en el Obrador de Dramaturgia de la Sala Beckett, y creador y guionista de la serie 'Mai neva a Ciutat' para IB3tv.

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El premio reconoció en su pasada edición a Victoria Szpunberg, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre ellos Paula Carballeira, Pablo Remón, Guillem Clua, Alberto Conejero, Yolanda García Serrano, Alfredo Sanzol o María Velasco, entre otros.

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