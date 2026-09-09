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Antonio Soler gana el Premio Espasa 2026 con ‘Ocho del 50’, un viaje por ocho grandes escritores

El escritor malagueño se impone por unanimidad con un ensayo que recupera la memoria de una generación marcada por la Guerra Civil, la posguerra, el exilio y la vocación literaria

El escritor malagueño Antonio Soler.

El escritor malagueño Antonio Soler. / L. O.

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La Opinión

Málaga

El escritor malagueño Antonio Soler ha ganado por unanimidad el XLIII Premio Espasa 2026 con su obra Ocho del 50, un reconocimiento dotado con 30.000 euros. El jurado ha destacado la capacidad del autor para «convertir la historia literaria en una obra de creación y, al mismo tiempo, de recuperación de la memoria cultural».

La obra propone un recorrido por la vida y la literatura de ocho novelistas españoles a través de un ensayo que, según el fallo, reúne «rigor, originalidad y una extraordinaria calidad narrativa» y plantea «una nueva manera de acercarse a toda una generación».

Antonio Soler recupera la memoria de ocho escritores del siglo XX

Ocho del 50 reúne a Antonio Rabinad, Juan Marsé, Concha Alós, Carmen Martín Gaite, Alfonso Grosso, José Manuel Caballero Bonald, Ángel Vázquez y Jesús Pardo, distribuidos en cuatro parejas a modo de vidas paralelas.

El libro indaga en episodios decisivos de sus trayectorias personales que terminaron convirtiéndose en materia literaria, desde la infancia y la Guerra Civil hasta la posguerra, la orfandad, el exilio, la represión o el descubrimiento de la vocación de escritor.

El jurado ha subrayado que el ensayo consigue «algo que está al alcance de muy pocos ensayos literarios: hacer que la literatura del pasado vuelva a sentirse como algo vivo, cercano y necesario».

Antonio Soler: «Estoy muy honrado»

Tras conocer el fallo, Antonio Soler ha asegurado sentirse «muy honrado» por incorporarse a la lista de ganadores de «un premio con tanto prestigio».

El escritor se ha mostrado además «especialmente satisfecho» porque se trata de «un libro sobre libros» y sobre «la vida y la obra de autores de una generación fundamental» en su formación como escritor, algunos de los cuales llegaron a convertirse, según ha explicado, en «queridos amigos».

Una trayectoria marcada por el Nadal, el Herralde y la Crítica

Nacido en Málaga en 1956, Antonio Soler cuenta con una extensa trayectoria literaria y es autor de novelas como Las bailarinas muertas, con la que obtuvo el Premio Herralde y el Premio Nacional de la Crítica; El nombre que ahora digo, reconocida con el Premio Primavera; y El camino de los ingleses, que recibió el Premio Nadal.

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A estos títulos se suman El sueño del caimán, Sacramento, Yo que fui un perro o El día del lobo. Su novela Sur recibió, entre otros reconocimientos, los premios Juan Goytisolo, Nacional de la Crítica, Francisco Umbral, Dulce Chacón y Andalucía de la Crítica. Sus obras han sido traducidas a una docena de idiomas.

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