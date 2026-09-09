Comienza la 38 Temporada Lírica del Teatro Cervantes: programación, obras y protagonistas

La XXXVIII Temporada Lírica del Teatro Cervantes de Málaga dará comienzo este jueves 10 de septiembre en las voces de Carlos Álvarez y Sabina Puértolas, que abrirán con un recital en el que se escucharán arias y dúos de Mozart, Donizetti, Delibes y Gounod y romanzas de Moreno Torroba, Giménez, Alonso y Sorozábal.

La Orquesta Filarmónica de Málaga, con su titular, José María Moreno, en el atril, acompañará a los solistas y completará el concierto con oberturas y preludios de Mozart y Chapí.

Las puestas en escena de 'Don Procopio', 'La traviata', 'Norma' y 'Dido and Aeneas' junto con otras dos galas líricas que protagonizarán Berna Perles y Ainhoa Arteta componen la edición 2026/27 del ciclo patrocinado por la Fundación Unicaja y en el que colaboran Fundación Sando e Idealista.

El barítono malagueño y la soprano zaragozana serán dos piedras angulares de la nueva Temporada Lírica. Además de su participación en la gala de este jueves, el primero desempeña como director artístico un rol fundamental en la segunda Ópera Estudio de Málaga (ÓEM), que subirá a escena en diciembre el 'Don Procopio' de Bizet.

Por su parte, Puértolas también repetirá presencia con su participación en 'La traviata' verdiana, que regresa al Teatro Cervantes en febrero de 2027.

La obertura y un dúo de 'Le nozze di Figaro' (Mozart), un dúo de 'Don Giovanni' (Mozart) y otro de 'La fille du régiment' (Donizetti), la obertura de 'Don Pasquale' (Donizetti) y un aria de barítono de 'Lakmé' (Delibes) y una de soprano de 'Roméo et Juliette' (Donizetti) componen la primera parte del concierto de este jueves 10 de septiembre.

La segunda parte comenzará con el preludio de 'El tambor de granaderos' (Chapí) y proseguirá con dúos de 'Luisa Fernanda' (Moreno Torroba) y 'La del manojo de rosas' (Sorozábal) y una romanza para soprano de 'El barbero de Sevilla' (Giménez) y otra para barítono de 'La Parranda' (Alonso), e incluirá también el preludio de 'El bateo' (Chueca).

Vuelta al Barroco

La XXXVIII Temporada Lírica volverá el domingo 13 de septiembre al Barroco con una producción del 'Dido and Aeneas' de Henry Purcell a cargo de la compañía francesa Ensemble Les Surprises y continuará con el recital de Perles con el pianista Rubén Fernández Aguirre en un homenaje a Falla el 27 de septiembre.

Durante el final del año 2026 también subirá a las tablas 'Don Procopio' de Georges Bizet, en la segunda edición de ÓEM, el 4 y 6 de diciembre, y tendrá lugar el recital de Ainhoa Arteta y el pianista Javier Carmena con un repertorio francés, italiano y español el 12 de diciembre.

Ya en 2027, el ciclo recuperará 'La traviata', de Giuseppe Verdi, con una producción italiana que tiene a Sabina Puértolas, José Simerilla y Darío Solari en los roles principales los días 19 y 21 de febrero y finalizará con la representación de la obra cumbre de Vincenzo Bellini: 'Norma', que no se representaba en Málaga desde hace más de 30 años y regresa al Cervantes encabezada por Perles y Paolo Fanale los días 28 y 30 de mayo.

Apariciones de Berna Perles

La soprano malagueña Berna Perles, una de las voces más prominentes de su generación, se asienta en la programación de la Temporada Lírica con dos apariciones estelares.

Iniciará el 27 de septiembre su aterrizaje con un homenaje a Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento, y regresará a su ciudad para protagonizar 'Norma' ya en mayo.

El pianista Rubén Fernández Aguirre y Perles han ideado un recital que recuerda al compositor gaditano desde la raíz, desde su origen popular, con obras suyas y de compañeros de viaje como Ángel Barrios, Joaquín Turina y Manuel Quiroga.

La segunda edición de ÓEM formará a 12 jóvenes cantantes internacionales y montará en el proceso 'Don Procopio', de Georges Bizet, que subirá a las tablas los días 4 y 6 de diciembre.

El proyecto pedagógico y de producción del Teatro Cervantes de Málaga impulsado por el barítono Carlos Álvarez y el maestro Carlos Aragón contará en esta segunda entrega con Mario Gas en la dirección de escena, Vicky Peña en la formación actoral y Aquiles Machado e Isabel Rey como docentes de canto.

La representación de 'Don Procopio' contará con el sustrato musical de la Orquesta Filarmónica de Málaga y las voces del Coro Titular del Teatro Cervantes de Málaga-Intermezzo y de los solistas escogidos en las audiciones de la convocatoria pública de ÓEM.

La puesta en escena de esta obra es el nuevo escalón de una iniciativa cuya primera edición, que recuperó 'El gitano por amor', de Manuel García, acaba de ser reconocida con el Premio Patrimonio Lírico Español a la mejor iniciativa, intérprete, dirección o producción de repertorio lírico español, que entregó la Asociación Ópera XXI el pasado viernes 15 de mayo.

El tercer y último recital

El tercer y último recital lírico trae de nuevo a Málaga a la soprano española más internacional. Acompañada por el pianista Javier Carmena, Ainhoa Arteta ofrecerá el 12 de diciembre un programa con un escogido repertorio de canción francesa, italiana y española.

Las melodías de Fauré, Puccini, García Abril, Obradors, Falla, Giménez y Granados resonarán en la voz de la tolosarra en el Teatro Cervantes, que la ha recibido anteriormente con 'Desde el alma', un concierto recopilatorio de su discografía no lírica y como Violetta en 'La traviata' que se puso en escena en 2018.

'La traviata' regresa al programa en un montaje internacional. Sabina Puértolas, Mejor Cantante Femenina de la Temporada 24-25 en los premios de la Asociación Ópera XXI precisamente por su resonante éxito en este mismo rol en el Teatro Real, será en este caso la cortesana Violetta Valéry en la obra magna de Giuseppe Verdi.

La conocida como 'la Traviata de los espejos' es una producción de la Associazione Arena Sferisterio di Macerata y la Fondazione Pergolesi Spontini que preparó en su día el director de escena alemán Henning Brockhaus para el festival de ópera de esta ciudad de Las Marcas (Italia).

El tenor argentino José Simerilla encarnará a su amante, Alfredo Germont, y el resto del reparto incluye al uruguayo Darío Solari (Giorgio Germont), Julia Merino (Flora Bervoix), Lucía Millán (Annina), Luis Pacetti (Gastone), Antonio Torres (barón Douphol) y José Manuel Díaz (doctor Grenvil).

Álvaro Albiach manejará desde el foso la producción musical del Cervantes, en la que participarán como es habitual en el ciclo lírico malagueño la OFM y el Coro Titular del Teatro Cervantes de Málaga-Intermezzo.

Últimas funciones

Los días 19 y 21 de febrero de 2027 se levantará el telón para un montaje de 'La traviata' que cuenta con escenografía de Josef Svoboda, vestuario de Giancarlo Colis y coreografía de Valentina Escobar.

Berna Perles acometerá el reto de protagonizar 'Norma', una obra que requiere una soprano capaz de combinar potencia dramática con una técnica belcantista de refinada y precisa emisión.

Vincenzo Bellini llegó a la cumbre del 'bel canto' con esta compleja y emocionalmente intensa historia ambientada en la Galia ocupada por los romanos.

Noticias relacionadas

Perles como Norma, Polo Fanale en el rol de Pollione, Olga Syniakova haciendo de Adalgisa, Rubén Amoretti como Oroveso y Luis Pacetti en el papel de Flavio componen el elenco de una producción musical del Cervantes dirigida por Julio García-Vico, una de las batutas emergentes del panorama español, y en la que participarán los habituales OFM y Coro Titular-Intermezzo. Norma se verá los días 28 y 30 de mayo del próximo año.