Fundación Unicaja presenta en Málaga el nuevo libro de Carmen Corcelles

Fundación Unicaja suma una nueva cita a la agenda cultural de Málaga con la presentación del último libro de Carmen Corcelles. La poeta y artista plástica dará a conocer «Poema de horas bajas» el próximo martes 15 de septiembre, en un encuentro abierto al público.

La presentación comenzará a las 19.00 horas en la Sala Eduardo Ocón de la Sala Fundación Unicaja María Cristina, en Málaga. La asistencia será gratuita hasta completar el aforo disponible.

La publicación se adentra en emociones vinculadas con la pérdida, la ausencia, la soledad, el duelo y el paso del tiempo. Se trata de una obra de marcado carácter autobiográfico en la que Corcelles utiliza la escritura como vehículo para trasladar al papel sentimientos difíciles de expresar de otra forma.

Una obra sobre el duelo y la pérdida

El libro parte de experiencias y emociones personales que, según ha explicado Fundación Unicaja, acompañan a la autora desde su infancia y reaparecen especialmente durante los momentos de duelo.

La fragilidad ante la pérdida de los seres queridos ocupa así un lugar central en una obra que no pretende presentar el dolor como un proceso necesariamente ligado a la superación o al consuelo. Desde la institución señalan que este aparece de una manera «directa, desnuda y sincera».

Esta forma de abordar las emociones conecta con uno de los principales rasgos de la escritura de Carmen Corcelles: una expresión concisa y alejada de elementos innecesarios.

La trayectoria de Carmen Corcelles

Carmen Corcelles desarrolla su actividad entre la poesía y las artes plásticas. Su obra literaria se caracteriza por un tono intimista y confesional desde el que aborda asuntos como la memoria, las relaciones afectivas, la experiencia vital y el paso del tiempo.

La pérdida, el duelo y la soledad aparecen de forma recurrente en sus textos, aunque también están presentes el amor y la esperanza. Su trabajo en las artes plásticas acompaña igualmente su trayectoria creativa y se refleja, de manera secundaria, en la construcción de imágenes y en la atención a elementos cotidianos dentro de su producción literaria.

Más de 1.500 títulos publicados

La publicación del nuevo libro se enmarca en la actividad que Fundación Unicaja desarrolla para fomentar la creación literaria a través de su Servicio de Publicaciones. El sello editorial de la institución supera actualmente los 1.500 títulos publicados.

Su catálogo y librería virtual pueden consultarse en https://libreria.fundacionunicaja.com/.

Fundación Unicaja también gestiona distintos fondos y espacios dedicados al estudio y la investigación literaria. Entre ellos se encuentran el legado Archivo Díaz de Escovar, la Biblioteca Fundación Unicaja de Estudios Gaditanos Juvencio Maeztu y la Colección de Manuscritos de los hermanos Machado.

Esta última reúne más de 6.000 documentos y, según la institución, constituye la colección privada más importante del mundo dedicada a los hermanos Machado.

Además de su actividad editorial, Fundación Unicaja impulsa certámenes literarios, participa en premios y concursos promovidos junto a otras instituciones y organiza encuentros entre escritores y lectores, así como diferentes iniciativas destinadas al fomento de la lectura.

Datos de la presentación

La presentación de «Poema de horas bajas», de Carmen Corcelles, tendrá lugar el martes 15 de septiembre a las 19.00 horas en la Sala Eduardo Ocón de la Sala Fundación Unicaja María Cristina, en Málaga. La entrada será libre hasta completar aforo.