BBVA vuelve a San Diego Comic-Con Málaga con cuatro referentes del ‘cosplay’ como jurado de su concurso creativo

La iniciativa permitirá a 40 participantes llevar al escenario personajes de anime, manga, cómic, videojuegos o cine y mostrar tanto el resultado final como las técnicas empleadas en el diseño del vestuario, el maquillaje y la caracterización.

Una de las principales novedades de esta edición será el jurado, integrado por cuatro nombres vinculados al mundo del cosplay. Kamui Cosplay, Ayuru Cosplay, Sabaku Cosplay y Like Linda serán los encargados de valorar las propuestas de los participantes teniendo en cuenta la fidelidad al personaje, la calidad de la confección y el maquillaje, el uso de materiales innovadores y la presencia escénica.

Like Linda regresa además a San Diego Comic-Con Málaga después de haberse proclamado ganadora del concurso en 2025. La diseñadora de vestuario cuenta con más de diez años de experiencia y algunas de sus creaciones han sido expuestas en instituciones como el San Francisco Museum of Modern Art o el Kennedy Space Center.

“Para BBVA, formar parte por segundo año consecutivo de San Diego Comic-Con Málaga es una oportunidad extraordinaria para seguir apostando por los jóvenes, por su talento y por su capacidad para crear y transformar. Queremos conectar con ellos desde sus propios códigos y desde aquello que realmente les apasiona, acompañándoles para que puedan desarrollar todo su potencial. El BBVA Cosplay Contest representa muy bien ese compromiso, ya que detrás de cada personaje hay creatividad, aprendizaje, esfuerzo y muchísimas horas de trabajo. Queremos reconocer todo ese talento y ofrecer a sus creadores un gran escenario para compartirlo y llevarlo aún más lejos”, ha señalado Francisco Javier Jerez, director Territorial Sur de BBVA.

El BBVA Cosplay Contest se celebrará en Hall M, un espacio con capacidad para 3.000 personas. Durante las dos horas previstas de concurso, los participantes seleccionados tendrán la oportunidad de presentar sus personajes y compartir con los asistentes el trabajo que hay detrás de cada creación.

Más de 300 horas de contenidos en San Diego Comic-Con Málaga

San Diego Comic-Con Málaga celebrará su segunda edición del 1 al 4 de octubre en FYCMA y contará con más de 300 horas de contenidos dedicados al cine y las series, el cómic, el anime y el manga, los videojuegos, los juegos de mesa, el rol, las miniaturas, la animación y el cosplay.

La organización ha presentado también la agenda oficial del evento, disponible tanto en web como en la aplicación. Los asistentes podrán consultar los contenidos, filtrarlos por invitado, temática, actividad o sala, guardar sus favoritos y gestionar las reservas de asientos. Estas últimas estarán disponibles a partir del viernes 25 de septiembre para los fans que hayan activado previamente su perfil en el Portal del Fan.

Cine y series

La programación arrancará el jueves 1 de octubre con Karl Urban y Aya Cash, que participarán en un encuentro dedicado a los antihéroes. Ese mismo día, Kevin Smith, Jason Lee y Michael Rooker protagonizarán un reencuentro en torno a Mallrats, mientras que Los Serrano volverá a reunir a Antonio Resines, Fran Perea, Natalia Sánchez, Antonio Molero, Víctor Elías y Jorge Jurado.

El viernes 2 será el turno de Iñaki Godoy, Taz Skylar y Lukas Ettlin. El sábado 3, Disney ocupará Hall M con contenidos de Marvel, Pixar y Walt Disney Studios Animation, con Paul Bettany y la presentación de VisionQuest, además de próximas novedades de animación como Hechizo: Bienvenidos a Hexe, Ice Age: En Ebullición, Gatto y Whalefall. El domingo 4, Elijah Wood y Sean Astin participarán en el encuentro “De La Comarca a Málaga”, mientras que Starship Troopers reunirá a Casper Van Dien, Denise Richards, Dina Meyer, Michael Ironside y Jake Busey.

Juegos de mesa, rol y miniaturas

Ángel Giráldez, José Davinci y Davidarroba explicarán el jueves cómo dar color a personajes y miniaturas, mientras que Devir Show celebrará ese mismo día un ‘late night’. El viernes, Pablo Clark y Reiner Knizia compartirán sus diferentes visiones sobre los juegos de mesa y, el sábado, Jeremy Crawford y Deborah Ann Woll abordarán su pasión por los juegos de rol.

Videojuegos

Akira Yamaoka y Animo protagonizarán dos encuentros musicales centrados en el universo de Silent Hill, el jueves 1 y el viernes 2. El sábado, Mikecrack llegará a Auditorium 1 para compartir su historia, y el domingo Dave Jones, uno de los padres fundadores de Grand Theft Auto, participará en Studio M.

Manga y anime

El viernes 2, Yoichi Takahashi, creador de Campeones, realizará una sesión de dibujo. También se celebrarán los encuentros “Cowboy Bebop: Una mirada al pasado”, con Shin’ichiro Watanabe, y “De Dragon Ball a One Piece, una vida dedicada al anime”, con Yoshihiro Ueda. El domingo 4, Macchiro y Subaru participarán en su primera visita a Europa para conversar sobre BIBLIOMANIA.

Animación

El sábado 3, Sony Animation presentará Messi and the Giants y Auditorium 1 acogerá “Show Doblajil”, con profesionales como Miguel Ángel Jenner, Claudio Serrano o Mar Bordallo. Rodri y Pascu, creadores de Destripando la Historia, actuarán en concierto durante el fin de semana.

Cómic

El cómic contará con autores nacionales e internacionales. Pepe Larraz y Kenny Ruiz participarán el viernes en “Star Wars: Dibujando una galaxia muy, muy lejana…”, mientras que Juanjo Guarnido, Jordi Lafebre y Miguelanxo Prado compartirán el sábado sus experiencias en “La Huella Española en el Cómic Europeo”. El domingo, Laia López y Judit Mallol protagonizarán un panel dedicado al romance y la fantasía.

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Los superhéroes también estarán presentes con un reto de dibujo protagonizado por Stefano Caselli y David Messina, así como con un panel dedicado a Spider-Man en el que participarán John Romita Jr., Rick Leonardi, Giuseppe Camuncoli y Pepe Larraz. Romita Jr. firma además uno de los dos carteles oficiales de esta edición y, junto con Helen Chen, estará presente en Artists’ Alley para encontrarse con los fans.